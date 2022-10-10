Если вы любитель сыра и картофеля, то этот рецепт из TikTok - то, что вам нужно!
Хит в TikTok: хрустящий картофель с сыром
Хит в TikTok: хрустящий картофель с сыром
Ингредиенты:
- молодой картофель небольшого размера с кожурой;
- мелко тертый сыр пармезан;
- масло;
- любимые специи.
Приготовление:
- Тщательно моем картофель и разрезаем пополам.
- Ножом вырезаем на картофеле решето.
- В форму для запекания вливаем растопленное сливочное масло, добавляем специи и щедрое количество пармезана. Все это тщательно перемешиваем и равномерно распределяем по дну формы.
- Сверху кладем картофель - прямой стороной вниз.
- Смазываем картофель каплей растительного или растопленного сливочного масла и, при желании, добавляем еще сыра.
- Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем примерно 25-40 минут, в зависимости от размера картофеля.
Важно: картофель можно предварительно отварить (10 минут), чтобы не пришлось его запекать так долго.
Процесс приготовления на видео:
@foodwithhardt Crispy Parmesan Crusted Potatoes🤤 #parmesancrustedpotatos #crispypotatoes #potatorecipe #foodtiktok ♬ Darling - Trees and Lucy
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