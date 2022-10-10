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Хит в TikTok: хрустящий картофель с сыром

rus.tvnet.lv
Хит в TikTok: хрустящий картофель с сыром
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Фото: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Если вы любитель сыра и картофеля, то этот рецепт из TikTok - то, что вам нужно! 

Ингредиенты: 

  • молодой картофель небольшого размера с кожурой;
  • мелко тертый сыр пармезан; 
  • масло;
  • любимые специи.

Приготовление: 

  1. Тщательно моем картофель и разрезаем пополам. 
  2. Ножом вырезаем на картофеле решето.
  3. В форму для запекания вливаем растопленное сливочное масло, добавляем специи и щедрое количество пармезана. Все это тщательно перемешиваем и равномерно распределяем по дну формы.
  4. Сверху кладем картофель - прямой стороной вниз.
  5. Смазываем картофель каплей растительного или растопленного сливочного масла и, при желании, добавляем еще сыра.
  6. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем примерно 25-40 минут, в зависимости от размера картофеля.

Важно: картофель можно предварительно отварить (10 минут), чтобы не пришлось его запекать так долго.

Процесс приготовления на видео: 

@foodwithhardt Crispy Parmesan Crusted Potatoes🤤 #parmesancrustedpotatos #crispypotatoes #potatorecipe #foodtiktok ♬ Darling - Trees and Lucy

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