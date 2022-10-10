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Сартс: Цель ударов по Киеву - доставить страдания максимальному числу людей

rus.tvnet.lv/LETA
Сартс: Цель ударов по Киеву - доставить страдания максимальному числу людей
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Директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.
Директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Цель атак России - центр Киева во время, когда большая часть людей будет на улице, заявил в соцсетях директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

Атака России на Киев - это реакция Кремля на взрыв на Крымском мосту, указал Сартс, отметив при этом, что взрыв на мосту произошел ночью, когда там находилось очень мало машин.

В свою очередь Россия сегодня бомбит центр Киева во время, когда большая часть людей находится на улице, пытаясь таким образом доставить страдания максимальному числу людей, оценил Сартс.

Напомним, в субботу в 6 утра на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого загорелись цистерны ехавшего по железной дороге поезда и обрушилась часть автодороги.

Власти России сообщили, что обрушение произошло в результате взрыва грузовика.

В свою очередь в понедельник утром центр Киева потрясли несколько взрывов. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие.

Кроме того, Россия нанесла удары и по другим городам Украины.

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