11 октября в 19:00 в большом зале Splendid palace в рамках фестиваля Botānika состоится новая встреча с кинокритиком, журналистом, радиоведущим Антоном Долиным. Мероприятие продолжает серию public talk проекта "Культурный практикум", тема предстоящей беседы: "От Венеции до Оскара: главные фильмы сезона".
В Риге состоится новая встреча с кинокритиком Антоном Долиным
На недавно завершившемся Венецианском фестивале были показаны самые ожидаемые и громкие фильмы сезона: антиутопическая фантасмагория "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг, скандальная кинобиография Мэрилин Монро "Блондинка", звездная драма "Сын" с Хью Джекманом (от режиссера "Отца"), радикальная трагедия Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрэзером, долгожданная новая встреча героев "Залечь на дно в Брюгге" - "Банши Инишерина" Мартина Макдоны... Как будет выглядеть этот сезон, и многие ли из этих фильмов доберутся до финишной прямой - "Оскара"? А главное, что эти громкие картины сообщают о нас самих и времени, в котором мы живем прямо сейчас? Найти ответы на эти вопросы постарается кинокритик Антон Долин на предстоящей встрече с рижской публикой.
По окончанию беседы Антон Долин, по традиции, ответит на вопросы зрителей.
Первые встречи с Антоном Долиным в рамках фестиваля Botānika с аншлагом состоялись в мае и июне этого года.
Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.
Студентам латвийских ВУЗов и учащимся старших классов (начиная с 16 лет) предоставляются бесплатные места для посещения мероприятий. Количество мест ограничено. Записаться можно по электронной почте office@pr-linija.lv, указав свое имя и приложив фотографию ученического или студенческого билетов.
Об Антоне Долине:
Журналист, кинокритик, радиоведущий, кинообозреватель телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (2012—2020), главный редактор журнала "Искусство кино" (2017—2022). Автор книг, посвященных творчеству Джима Джармуша, Ларсу фон Триер, Рою Андерссону и другим великим деятелям киноискусства. С конца февраля 2022 года временно проживает в Латвии.
О фестивале Botānika и проекте "Культурный практикум":
Проект фестиваля Botānika "Культурный практикум" направлен на формирование и поддержку интеллектуальной среды в Латвии и призван объединить людей, интересующихся искусством кино, историей искусств и актуальной проблематикой
культурологии. Основная задача – содействие социокультурному развитию и создание позитивной созидательной среды в латвийском обществе.
Проект реализуется в формате публичных встреч, диспутов, лекториев.
Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу “свежие” проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала.
Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни.
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