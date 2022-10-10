В Риге состоится новая встреча с кинокритиком Антоном Долиным

На недавно завершившемся Венецианском фестивале были показаны самые ожидаемые и громкие фильмы сезона: антиутопическая фантасмагория "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг, скандальная кинобиография Мэрилин Монро "Блондинка", звездная драма "Сын" с Хью Джекманом (от режиссера "Отца"), радикальная трагедия Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрэзером, долгожданная новая встреча героев "Залечь на дно в Брюгге" - "Банши Инишерина" Мартина Макдоны... Как будет выглядеть этот сезон, и многие ли из этих фильмов доберутся до финишной прямой - "Оскара"? А главное, что эти громкие картины сообщают о нас самих и времени, в котором мы живем прямо сейчас? Найти ответы на эти вопросы постарается кинокритик Антон Долин на предстоящей встрече с рижской публикой.