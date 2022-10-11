На телеканале 8TV 17 октября стартует шоу "Квартира". Новое развлекательно-информационное шоу собственного производства будет выходить в эфир с понедельника по четверг, в 20:25. Создатели программы вместе со зрителями собираются решать актуальные проблемы, реагировать на новости и разбираться с нововведениями.
В Латвии стартует новое местное шоу "Квартира". На русском языке
Студия, где будет создаваться "Квартира" это и правда настоящая квартира, превращённая в телевизионную студию, где ведутся съёмки. Второе не менее существенное отличие "Квартиры" от других телестудийных форматов в том, что большую часть сюжетов будут создавать сами журналисты, вооружённые особыми малогабаритными ручными видеокамерами.
"Сейчас идёт активная работа над первыми выпусками. Наши коллеги побывали во дворах многоэтажек, обсудили с жильцами тарифы на вывоз мусора, узнали, как жить более экономично и энергоэффективно. Конечно, люди нередко удивляются, видя журналиста с крошечной камерой в руках. Но многие наши герои признаются, что так разговаривать с журналистами даже легче, ведь их не снимают большой телекамерой, которая у людей, не связанных с телевидением, часто вызывает тревогу.
Девиз нашей программы: "Мы на "Ты"!". Мы говорим со зрителями по душам и показываем жизнь такой, какая она есть – со всеми горестями и радостями. Например, во время съёмок одного из сюжетов наша журналистка, общаясь с изобретателем, получила известие, что у её лучшей подруги родился ребёнок. И этот момент тоже попал в сюжет, хотя на первый взгляд он с ним никак не связан. В "Квартире" всё как в жизни – всё происходит по-настоящему, мы показываем события и людей такими, какие они есть. И мы сами – такие, какие мы есть", - говорит продюсер программы Владимир Новодворский.
Команда "Квартиры" весьма разнообразна. В ней есть люди разного возраста и происхождения. Их главное достоинство – профессионализм и способность импровизировать. Недаром формат "Квартиры" задумывался как новинка в латвийском медиапространстве.
Костяк команды "Квартиры" - 9 творческих людей: Мила Ковалёва, Анаит Исаханова, Александр Твердохлеб, Кристина Парваткина, Евгения Шафранек, Марианна Ходаш, Анастасия Бермичева, Андрей Аксёнов и Карина Дребейниека.
Мила не только журналист, но и профессиональный стилист. В своих сюжетах она коснётся не только социальных тем, но и часто будет давать ценные советы по стилю.
Анаит будет учить зрителей пользоваться новыми технологиями, примет участие в женских курсах самообороны, смело принимая и другие вызовы. Александр на собственном опыте испытает те проблемы, о которых расскажут "Квартире" телезрители. Например, попытается добраться ночью из аэропорта в центр Риги, когда не ходит общественный транспорт. Он специально останется в аэропорту после отъезда последнего автобуса и будет искать способы добраться домой.
Кристина не боится затрагивать даже на первый взгляд сугубо мужские темы, вроде утепления окон и ежедневного использования электромобиля. Опытная телеведущая Евгения поможет зрителям не только разобраться с насущными проблемами, но и, например, заглянуть в мастерские лучших латвийских художников. Марианна изучит остросоциальные темы, например, почему в магазинах всё чаще воруют.
Анастасия работала сценаристом и режиссёром телевизионных шоу, и уже успела принять участие в создании трэвел-шоу на одном из местных телеканалов. Андрей – латвийский журналист литовского происхождения, он тоже станет одним из ведущих "Квартиры".
А Карина расскажет о буднях, проблемах и радостях латвийцев, живущих за пределами столицы, особенно в Латгалии. И все эти творческие люди будут регулярно встречаться в студии "Квартиры" и вести программу вместе.
Шоу "Квартира" будет выходить, начиная с 17 октября, с понедельника по четверг в 20:25 на 8TV!
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