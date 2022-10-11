Украина объявила во вторник, 11 октября, вернула тела еще 62 украинских солдат из России, в том числе солдат, которые погибли в Еленовке.
Украина вернула на родину останки еще 62 военных
Украина вернула на родину останки еще 62 военных
"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину", - сообщило Минреинтеграци Украины.
Напомним, что 29 июля не менее 50 заключенных украинских военных были убиты в результате российской атаки на колонию в Еленовке.
Нападение на тюрьму в восточной части Украины было "умышленным военным преступлением России", заявил еще в конце июля президент Украины Владимир Зеленский.
В этой тюрьме было много украинских солдат, сдавшихся несколько месяцев назад на мариупольском заводе "Азовсталь".
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