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Украина вернула на родину останки еще 62 военных

rus.tvnet.lv
Украина вернула на родину останки еще 62 военных
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Война в Украине
Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Украина объявила во вторник, 11 октября, вернула тела еще 62 украинских солдат из России, в том числе солдат, которые погибли в Еленовке.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину", - сообщило Минреинтеграци Украины.

Напомним, что 29 июля не менее 50 заключенных украинских военных были убиты в результате российской атаки на колонию в Еленовке.

Нападение на тюрьму в восточной части Украины было "умышленным военным преступлением России", заявил еще в конце июля президент Украины Владимир Зеленский.

В этой тюрьме было много украинских солдат, сдавшихся несколько месяцев назад на мариупольском заводе "Азовсталь".

Галерея: Война в Украине

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