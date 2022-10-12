Учительница в Литве, в попытках успокоить класс, исколола руки 19 детей карандашами

Во вторник полиция Каунаса подтвердила, что в их распоряжении имеется информация о 23-летней учительнице начальной школы, которая, возможно, применила насилие к школьникам. Ситуация расследуется, сообщила полиция, добавив, что за такое действие учительнице грозит штраф, домашний арест или лишение свободы до двух лет.

Учительница велела непослушным ученикам четвертого класса остаться после занятий, а потом исколола их руки. У некоторых по-прежнему видны следы ударов на их руках.

В образовательное учреждение обратились взволнованные родители, которые заметили следы на руках своих детей.

Директор школы Жилвин Дамионайтис отметил, что, когда обратилась к учительнице о жалобах родителей, та призналась, что не смогла успокоить шумных детей и теперь сожалеет об этом.

Женщина объяснила директору, что это была как бы игра, в которой она показывала, как у нее болит сердце, когда дети не слушаются.

По жалобам воспитанников в полицию обратилось само учреждение образования. После случившегося учительница была отстранена от исполнения должностных обязанностей.

У детей разные мнения о учительнице. Некоторые говорят, что она наказывала и кричала на учеников, а другие говорят хорошие слова. Это первый случай, когда на ее счет поступили жалобы.