ВИДЕО ⟩ Для съемок нового выпуска Дудь посетил не только Ригу, но и Таллинн

Антон признался, что когда начинал заниматься обзором пропаганды, сразу понимал, что это шоу будет отличаться от тех, что делают настоящие журналисты.

"Я просто чувак из народа, комик, который вообще этим бы не занимался. Я на ходу изучаю всё новое, на ходу сам вместе со зрителями погружаюсь в это г*вно. Полгода назад я половины всего этого не знал - все эти хитросплетения российской пропаганды и политики. Моя цель - не дать людям сойти с ума... И самому не сойти с ума. Как-то попытаться самореализоваться во времена, когда шутить о чем-то другом вообще не возможно", - говорит Антон.

Из маленького города Пикули сначала переехал в Санкт-Петербург, где работал на "Навальный LIVE", а уехать пришлось, когда Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистской организацией (9 июня 2021 года).

"Когда только сказали, что собираются признавать, мы поняли, что нельзя оставаться, потому что в любом случае что-то за это будет", - рассказал он.

Антон также признался, что переезд в Эстонию стал роковым для карьеры его жены. Анна в России училась на врача-педиатра, на что потратила шесть лет. После переезда в Эстонию оказалось, что работать здесь с российским дипломом нельзя, а переучивание займет еще больше времени. Поэтому здесь им придется начинать жизнь с чистого листа.

Они не хотят доказать тебе, что они правы. Они хотят, чтоб ты поверил. Хотят, чтобы ты понимал, насколько все неоднозначно – так работает российская пропаганда.

Дудь задал Антону вопрос: "На что ты живешь?"

"На заработок от канала "Разговорный жанр", канала "Пикули", с которого всё начиналось, а также в следующем месяце будем делать комедийный тур".

Пикули признался, что допускает мысль о том, что больше никогда не вернется в Россию. "Это негативный сценарий. Я стараюсь его не рассматривать. Живу позитивными сценариями. Думаю, что всё будет хорошо".

На традиционный вопрос Юрия "В чем сила?" Антон ответил:

В юморе. Сила в смехе. Смех раз***ет зло!

Видео: Выпуск программы "вДудь"