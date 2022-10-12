Инциденты во время учений Namejs: мат от жителей и хвастовство пистолетом

После учений Namejs 2022 в Риге запущены несколько административных процессов. Один из них начат в связи с опубликованным роликом, где виден мужчина, который матерится на участвующих в учениях земессаргов.

На видео видно, как мужчина на русском языке обращается к участникам учений по поводу того, что они проходят в городе, и призывает их уйти на полигон. Женщины поблизости также высказываются, что скоро учения будут проходить в их квартирах.

Как сообщают в правоохранительных органах, его личность установлена.

Еще один инцидент случился на улице Русова. Мужчина подошел к военным и заявил, что у него есть пистолет. После того, как полиция задержала этого мужчину, у него действительно обнаружили газовый пистолет.

В Земессардзе заявили, что каждый инцидент оценивается отдельно, и пока не подтверждают и не опровергают информацию, вызваны ли они политическими взглядами. При этом, в Земессардзе уверяют, что количество таких с каждым годом все меньше.

"Отношение общества к тренировкам в городской среде, можно сказать, понимание улучшилось - зачем мы это делаем и какова цель обучения. Мы видим, что война неизбежно приходит в города. Атаки в Украине демонстрируют, что она распространяется не только на маленькие города, которые нельзя обойти стороной. Она может затрагивать и столицы", - сказал командир 1-й Рижской бригады Земессардзе Каспарс Пуданс.

Он добавил, что учения проходили по графику.

"Мы продолжали выполнять свои задачи. На каждом объекте присутствовали как полиция, так и наш специально назначенный персонал, который напрямую обеспечивал контакт с общественностью. Мы быстро реагировали, и на учения это не повиляло", - заявил он.

Напомним, цикл военных учений Namejs проходит по всей Латвии с 2014 года. В прошлом году Земессардзе и солдаты также проводили различные практические занятия на улицах столицы.

Учения Namejs 2022 прошли в Риге, а также в Бауском, Кекавском, Марупском, Ропажском и Саласпилсском краях с 7 по 9 октября.