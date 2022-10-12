Всевидящее око начальства. Можно ли отказаться работать под присмотром видеокамеры?

В ответ на эти возражения компания Chetu отметила, что следить за ним с помощью камеры - это то же самое, что наблюдать за ним в офисе, и уволила его за отказ работать и неподчинение ее требованиям.

Но суд с таким подходом не согласился, сославшись на постановление Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что видеонаблюдение за сотрудниками на рабочем месте, будь то скрытое или явное, должно рассматриваться как значительное вторжение в их личную жизнь.

В случае с компанией Chetu, суд счел, что у нее не было достаточных поводов для такого наблюдения, и, соответственно, она нарушила права своего сотрудника.

Опасные тенденции

Компания Amazon не стеснялась следить за тем, насколько расторопно работают люди на ее складах Фото: EPA

По данным исследовательской фирмы Gartner, многие компании используют, скажем так, нетрадиционные методы наблюдения за своими работниками, включая проверку электронной почты, отслеживание передвижения людей по офису и мониторинг сайтов, которые они посещают.

Обычно работодатели уверяют, что преследуют совершенно невинные и вполне оправданные цели, однако используемые ими методы можно с легкостью использовать и для обыкновенной слежки.