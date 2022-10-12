Байден: Путин - "рациональный игрок", но просчитался перед вторжением в Украину

"Вы просили Пентагон разыграть этот сценарий?" - спросил Таппер.

"Пентагон не нужно просить", - ответил Байден.

О просчетах Путина перед вторжением в Украину

Байден сказал в ходе интервью, что считает Владимира Путина рациональным политиком, который серьезно просчитался в ходе вторжения в Украину.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался", - заявил он.

Цели Путина в Украине Байден назвал нелепыми.

"Вы послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после принятия этого решения [о вторжении], он говорил о том, что он должен быть лидером России, который объединит всех русскоговорящих. Я просто считаю это иррациональным", - сказал он.

По мнению Байдена, Путин ошибочно полагал, что украинцы подчинятся российским военным. Это было заблуждением, которое отвергли сами украинцы ожесточенным сопротивлением российской агрессии.

"Я думаю, Джейк, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матушки России в Киеве, и что там его примут. Я думаю, что он просто полностью просчитался", - сказал Байден.

О возможности переговоров с Путиным

Саму возможность поговорить с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в ноябре на Бали Байден не исключил, хотя и оговорился, что сам с ним встречаться не планирует.

"Послушайте, у меня нет намерения встречаться с ним, - сказал Байден. - Но, например, если бы он пришел ко мне на саммите G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении [баскетболистки] Бриттни Грайнер, я бы встретился с ним. Все зависит от обстоятельств".