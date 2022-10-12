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В Резекне не раскрывают, когда и за какую сумму демонтируют "Алешу"

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В Резекне не раскрывают, когда и за какую сумму демонтируют "Алешу"
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Фото: TVNET

Самоуправление Резекне не раскрывает, как, когда и за какую сумму будет демонтирован посвященный советской армии памятник в городе, сообщает агентство LETA.

В самоуправлении лишь отметили, что демонтаж памятника, который находится в Резекне, на перекрестке аллеи Атбривошанс и улицы Латгалес, названного в народе "Алеша", будет осуществлен "в установленном законом порядке согласно установленному сроку - до 15 ноября", однако не назвали ни выбранное для демонтажа предприятия, не выделенную на эти работы сумму.

Более конкретная информация о демонтаже памятника не распространяется публично, чтобы не создавать излишний ажиотаж, отметила оппозиционный депутат Инара Гроце.

По ее словам, депутаты правящей в городе партии "Согласие" опасаются, что в случае публикации информации во время демонтажа у памятника соберутся обе стороны - как те, кто хочет, чтобы памятник сохранили, так и те, кто хочет, чтобы его демонтировали. Гроце сказала, что с удовольствием увидела бы этот исторический момент, однако не уверена, будет ли ей об этом известно.

Ответственным за демонтаж Резекненская дума назначила руководителя управления по развития города Георгия Орлова.

В сентября самоуправление сообщило, что после безрезультатного проведения двух конкурсов был проведен опрос цен, принимая во внимание указания связанных с демонтажем учреждений.

После демонтажа памятника скульптура и барельеф, а также вся исследовательская документация, будут переданы Латвийскому музею оккупации.

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