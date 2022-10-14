Электромобиль и гибридный автомобиль - в чем преимущества и недостатки каждого из них?

В настоящее время все большую популярность набирают электромобили и гибридные автомобили. Покупать более экологичные автомобили жителей поощряют как правительство, которое предлагает поддержку при покупке автомобилей, так и банки, которые предлагают более выгодные условия. Электромобиль или все же гибридный автомобиль, насколько это выгодно сейчас и в будущем?
Многие люди все больше охотно пересаживаются на электромобили, но многих потенциальных покупателей по-прежнему отпугивает их высокая цена. Правда, у такого желания есть и вполне благоприятная подоплека - хотя цены на топливо сейчас и падают, в последние месяцы они достигли рекордных высот, и мы все чаще видим солнечные батареи на крышах частных домов и электрические розетки - на парковках.
Хотя многие опросы показывают, что экономические аспекты являются основной причиной того, что посетители автосалонов дольше задерживаются на электромобилях, общественность также высоко оценивает усилия автопроизводителей сделать свои автомобили более зелеными и долговечными.
Европейский инвестиционный банк пришел к выводу, что изменение климата меняет отношение европейцев к транспорту. Соответственно - идея устойчивости и минимально возможного воздействия на окружающую среду достаточно глубоко укоренилась в сознании людей. Только 33% европейцев признаются, что рассматривали бы при покупке машины автомобили с дизельным или бензиновым двигателем. С другой стороны, 67% респондентов утверждают, что выбрали бы электрический или хотя бы гибридный автомобиль.
Разница между электромобилем и гибридным автомобилем
Электромобиль по своей конструкции использует энергию электричества, хранящегося в транспортном средстве, в качестве единственной механической движущей силы, а его выбросы парниковых газов составляют 0 г CO2/км.
Гибридный автомобиль с внешней зарядкой использует энергию электричества, хранящегося в транспортном средстве, в качестве механической движущей силы, и в то же время в нем установлен двигатель внутреннего сгорания, а его общие выбросы парниковых газов составляют до 50 г CO2 /км.
Важное отличие гибридного автомобиля от электромобиля - цена
Согласно общедоступной информации, на рынке доступно несколько моделей электромобилей по цене от 25 000 до 40 000 евро. В свою очередь, цены на гибриды начинаются примерно от 20 000 евро.
В Латвии доступна поддержка покупки экологически чистого автомобиля, общее доступное финансирование Инструмента аукциона эмиссионных квот для покупки электромобиля или гибридного автомобиля составило 10 миллионов евро. Сумма финансирования для новых электромобилей установлена в размере 4500 евро, а для подержанных электромобилей с закупочной ценой от 5500 евро и новых гибридных автомобилей с внешней зарядкой - 2250 евро.
Многие убедились в том, что остаточная стоимость электромобилей намного выше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Вряд ли это изменится в будущем, поскольку требования Европейского Союза к транспортному сектору становятся все более жесткими. Из-за различных ограничений и дополнительных сборов люди все чаще стремятся избавиться от старых бензиновых автомобилей и перейти на электромобили.
На данный момент стимулы выбирать экологичный транспорт в Латвии относительно невелики. Правда, можно не сомневаться, что в не столь отдаленном будущем будут созданы зоны, куда будет запрещен въезд с двигателем внутреннего сгорания, а также увеличится налог на природные ресурсы.
Преимущества и недостатки электромобилей
Продавцы, ежедневно общаясь с покупателями и анализируя рынок, обнаружили психологический предел цены. В Прибалтике этот барьер - 35 000 евро. В настоящее время в Латвии можно выбрать несколько моделей по цене около 35 000 евро, и у них есть как общие, так и разные особенности, поэтому они подходят разным людям.
По словам создателя сайта Uzlādēts.lv Карлиса Мендзиньша, для владельцев автомобилей важна как скорость зарядки, так и емкость аккумулятора. Но каждое решение имеет свои недостатки, наряду со своими преимуществами.
"В настоящее время максимальная емкость батареи составляет около 120 кВтч, но она весит 700 килограммов. Так что, если бы мы хотели пробег в 1000 километров, одна только батарея весила бы 1,2 тонны", - подсчитал эксперт.
Есть и другие нюансы, например, если вам нужно время от времени останавливаться для зарядки во время путешествия с семьей, это скорее хорошо, чем плохо. "Если в машине маленькие дети, за одну поездку вы вряд ли проедете больше двух-трех часов. Поэтому я бы не сказал, что в этом случае вам обязательно нужен электромобиль, способный преодолеть многие сотни километров на одном заряде", - говорит Карлис Мендзиньш.
Невозможно точно предсказать, когда сверхбольшие аккумуляторы и сверхбыстрая зарядка доберутся до обычных потребителей. Возможно, еще до этого вступят в силу повышенные тарифы на бензиновые и дизельные автомобили, а также различные ограничения.
Преимущества и недостатки гибридных автомобилей
Хотя диапазон и использование электромобилей увеличивается, инфраструктура зарядки в настоящее время более удобна для заряжаемых гибридов, которые менее вредны для окружающей среды, чем их аналоги с двигателем внутреннего сгорания, к тому же они никоим образом не ограничивают свободу передвижения.
В одной машине объединены двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и аккумуляторная батарея. Доступны два типа гибридных автомобилей - гибридные автомобили с внешней зарядкой и гибридные автомобили с самозарядкой.
Аккумуляторы для гибридных автомобилей с внешней подзарядкой можно зарядить за несколько часов от самой обычной электрической розетки дома. При использовании станций быстрой зарядки время, необходимое для восстановления ресурсов, будет значительно меньше.
Средний горожанин проезжает не более 50 километров в день, а это значит, что большую часть этих автомобилей можно использовать в качестве электромобилей ежедневно. Когда вся электроэнергия израсходована, можно использовать бензиновый двигатель, а гибридный автомобиль можно подключить к зарядному устройству, когда это возможно.
Самозаряжающийся гибрид - что это?
В этих гибридных автомобилях батарея заряжается, используя систему рекуперации энергии торможения и мощность двигателя во время движения. Поскольку бензиновый и электрический мотор переключаются плавно, его использование ничем не отличается от использования традиционного автомобиля. В этих автомобилях двигатель внутреннего сгорания работает во взаимодействии с электродвигателем, работающим от небольшой батареи.
Основная роль электродвигателя здесь заключается в поддержке двигателя внутреннего сгорания в ситуациях, когда ему приходится выполнять наибольшую работу, но расход топлива и, соответственно, расходы самые высокие.
То есть при начале движения или маневрировании на малой скорости в городе. Если вам в основном приходится передвигаться по городу ежедневно, то экономия топлива и затраты будут значительно ниже, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, да и стоимость таких автомобилей на вторичном рынке будет выше.
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Статья создана в сотрудничестве с Luminor.
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