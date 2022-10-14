Электромобиль и гибридный автомобиль - в чем преимущества и недостатки каждого из них?

Преимущества и недостатки гибридных автомобилей

Хотя диапазон и использование электромобилей увеличивается, инфраструктура зарядки в настоящее время более удобна для заряжаемых гибридов, которые менее вредны для окружающей среды, чем их аналоги с двигателем внутреннего сгорания, к тому же они никоим образом не ограничивают свободу передвижения.

В одной машине объединены двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель и аккумуляторная батарея. Доступны два типа гибридных автомобилей - гибридные автомобили с внешней зарядкой и гибридные автомобили с самозарядкой.

Аккумуляторы для гибридных автомобилей с внешней подзарядкой можно зарядить за несколько часов от самой обычной электрической розетки дома. При использовании станций быстрой зарядки время, необходимое для восстановления ресурсов, будет значительно меньше.

Средний горожанин проезжает не более 50 километров в день, а это значит, что большую часть этих автомобилей можно использовать в качестве электромобилей ежедневно. Когда вся электроэнергия израсходована, можно использовать бензиновый двигатель, а гибридный автомобиль можно подключить к зарядному устройству, когда это возможно.

Самозаряжающийся гибрид - что это?

В этих гибридных автомобилях батарея заряжается, используя систему рекуперации энергии торможения и мощность двигателя во время движения. Поскольку бензиновый и электрический мотор переключаются плавно, его использование ничем не отличается от использования традиционного автомобиля. В этих автомобилях двигатель внутреннего сгорания работает во взаимодействии с электродвигателем, работающим от небольшой батареи.

Основная роль электродвигателя здесь заключается в поддержке двигателя внутреннего сгорания в ситуациях, когда ему приходится выполнять наибольшую работу, но расход топлива и, соответственно, расходы самые высокие.

То есть при начале движения или маневрировании на малой скорости в городе. Если вам в основном приходится передвигаться по городу ежедневно, то экономия топлива и затраты будут значительно ниже, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, да и стоимость таких автомобилей на вторичном рынке будет выше.

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Статья создана в сотрудничестве с Luminor.