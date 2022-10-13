12 октября в своем Instagram-аккаунте российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин показал, как публика приняла его в Испании.
Галкин о важном на своих концертах: "Каждое утро начинается со страха"
"Мира всем!" - сказал Максим Галкин со сцены. Он поблагодарил своих зрителей, посетивших его концерты во время испанского тура.
"В эти дни, когда каждое утро начинается со страха открывать новостную ленту, когда тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека, я все чаще встречаюсь с отзывами после концерта, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект, когда юмор и слово помогают жить и надеяться. Дай бог, чтобы было так", – написал он под видео.
Говоря о своих гастролях, Максим Галкин ответил одному из комментаторов: "Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!".
Ранее артист поспешил рассказать фолловерам, что плотный график его совершенно не утомляет. "Меня тут друг спросил, не устаю ли я от такого количества переездов, гастролей, перелетов, разных городов. И я в очередной раз подумал о том, что я вообще от этого не устаю, потому что все-таки я занимаюсь любимым делом", - заметил Галкин.
Он подчеркнул, что благодарен богу и зрителям за то, что у него его возможность путешествовать по всему миру и побывать в таких городах, в которых он бы быть может никогда не побывал: "Мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово, что я приезжаю в какой-то новый город или новое место".
Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Его супруга Алла Пугачева с детьми находится в Израиле. Недавно Примадонна посетила концерт Земфиры.
Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.
Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.
Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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