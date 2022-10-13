Галкин о важном на своих концертах: "Каждое утро начинается со страха"

Он подчеркнул, что благодарен богу и зрителям за то, что у него его возможность путешествовать по всему миру и побывать в таких городах, в которых он бы быть может никогда не побывал: "Мне как-то намекнули, видимо, сверху, что я могу этим заниматься и я стал развивать это в себе. Это совершенно здорово, что я приезжаю в какой-то новый город или новое место".

Напомним, что шоумен гастролирует по миру с концертной программой. У артиста плотный график выступлений. Еще недавно он был в Чехии, а вот теперь - в Испании. Его супруга Алла Пугачева с детьми находится в Израиле. Недавно Примадонна посетила концерт Земфиры.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".