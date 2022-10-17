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20 вопросов к владельцу электромобиля: отвечает звезда TikTok Райдерс Райтис

TVNET rus.tvnet.lv
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20 вопросов к владельцу электромобиля: отвечает звезда TikTok Райдерс Райтис
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Фото: Privātais arhīvs/ TVNET kolāža

Райтис Чернявскис, который многим более известен как звезда TikTok Райдерс Райтис, - один из самых узнаваемых владельцев электромобилей в Латвии. Своим подписчикам в социальных сетях тиктокер рассказывает, с чем стоит считаться при ежедневном передвижении на Tesla. Он признает, что латыши ленивы и подозрительно относятся к инновациям, даже про электромобили приходилось слышать немало мифов, которые редко когда правдивы. 

Мы пригласили Райтиса на беседу, чтобы обсудить 20 вопросов, которые могли бы быть актуальны для тех, кто сейчас обдумывает покупку электрокара. 

- Как вы решили перейти с традиционного автомобиля на электромобиль?​

- Несколько лет назад я видел сравнения Tesla с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания на каналах YouTube. Поскольку раньше у меня были все автомобили со спортивными, мощными двигателями, Tesla была единственной на тот момент, которая превосходила традиционные автомобили как по мощности, так и технологически. На сегодняшний день я уже три года владелец Tesla Model X. 

- Какие соображения стояли за этим выбором?

- Главными критериями были мощность, скорость и инновации, поскольку, как уже знают мои подписчики в TikTok, я - любитель гаджетов. 

- Какую марку автомобиля вы выбрали и почему?

- Я выбрал Tesla Model X, потому что она не только мощная и богата на инновации, но и очень вместительная, с тремя рядами сидений и двумя большими багажными отделениями сзади и спереди - вместо двигателя. Нам как семье с двумя детьми очень удобно.

- Каковы самые большие преимущества электромобиля?

- На мой взгляд, самые большие преимущества - это низкие эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание. Нет двигателя внутреннего сгорания с коробкой передач, требующих регулярной замены масла, ремней ГРМ, фильтров и тысяч других деталей двигателя, которые могут выйти из строя. Даже тормозные колодки для электромобилей нужно менять гораздо реже благодаря рекуперации. Также большой плюс в том, что не нужно платить дорожный налог и вы можете бесплатно пользоваться автостоянками Rīgas satiksme.

- Если сравнивать электромобиль с традиционным, какие самые существенные отличия?

- Электромобиль уникален тем, что не производит выхлопных газов, не имеет вибрации двигателя и шума глушителя.

- Как переход от традиционного автомобиля к электромобилю изменил вашу повседневную жизнь?

- Больше не нужно постоянно искать бензоколонку, а во время пробок можно пользоваться полосами общественного транспорта.

- Как вы справляетесь с зарядкой электрокара? 

- Мой ежедневный пробег не превышает 350 километров, поэтому мне на все хватает одного раза зарядки.

- Сколько времени занимает один раз зарядки?

- Для меня полная зарядка от трехфазной розетки дома занимает три часа, а на станциях быстрой зарядки - 15 минут. Поскольку в моем частном доме есть собственная зарядная станция Tesla, я обычно заряжаю машину ночью, когда цены на электроэнергию самые низкие.

- Сколько примерно стоит одна зарядка? Получилось ли подсчитать, какова экономия в сравнении с бензином?

- Поскольку зарядные станции различаются как по мощности, так и по цене, трудно сказать. Но есть и множество бесплатных зарядных станций. Я в основном "заряжаюсь" дома, потому что мне так удобнее. За 100 километров Tesla потребляет 16 кВтч.

@raidersraitis #raidersraitis #Tesla ♬ original sound - Raitis

- Ездили ли вы в дальнюю дорогу на электрокаре? 

- Да, несколько раз с семьей ездили в Финляндию. Перед поездкой мы изучили, где можно будет бесплатно "подзарядиться" в пути, и все прошло без помех.

- Рекомендации для тех, кто планирует путешествовать на электромобиле. Какие ошибки нельзя допускать?

- Перед поездкой обязательно нужно зарядить автомобильный аккумулятор. И маршрут обязательно должен быть спланирован так, чтобы с запасом доехать до следующей зарядной станции.

- Каковы расходы на техническое обслуживание электромобиля - во время и после гарантии?

- Затраты на техническое обслуживание в гарантийный период для Tesla однозначно выгоднее, так как в течение первых четырех лет ходовая часть ремонтируется бесплатно, а на аккумулятор предоставляется 8-летняя гарантия.

Затраты на техническое обслуживание по истечении гарантии также обычно ниже, потому что, как я упоминал ранее, меньше деталей, которые могут сломаться.

- Есть ли в Латвии в настоящее время настолько широкая сеть зарядных станций, чтобы можно было свободно передвигаться на электромобиле?

- На мой взгляд, на данный момент сети достаточно, но в будущем, по мере увеличения количества электромобилей, потребуется в разы больше зарядных станций.

Фото: Личный архив

- Случалось ли когда-нибудь так, что вы не могли добраться до места назначения из-за разрядившейся батареи? Как вы решали эту проблему?

- Я всегда доезжал до пункта, но по времени немного опаздывал, потому что по дороге нужно было останавливаться, чтобы зарядить машину.

- Сталкивались ли вы с какими-либо неожиданностями за рулем электромобиля?

- Нет, пока нет. 

- А вы пробовали ездить на электромобиле зимой?

- Да, несколько зим. На Tesla очень удобно удаленно через приложение топить снег и обогревать салон.

Так как моя модель Tesla полноприводная, зимой я езжу по ледовым спортивным трассам, чтобы насладиться зимними радостями.

- Какие мифы об электрокаре вы слышали чаще всего? 

- Что зимой "не заводится", что зимой холодный салон, что нужно быстро менять батарею и что никуда нельзя уехать. Ни один из этих мифов не соответствует действительности.

- Готова ли сейчас Латвия технически к массовому вводу в обращение электромобилей?

- На мой взгляд, мы еще не готовы к этому. Те, у кого рядом с домом или работой нет зарядной станции, будут испытывать неудобства.

- Через какое время количество электромобилей в Латвии может превысить количество обычных автомобилей?

- Прогнозирую, что не раньше чем через 10 лет. 

- Совет тем, кто сейчас только рассматривает приобретение автомобиля...

- Не нужно бояться электрокара, вам просто следует подумать о том, где вы сможете ежедневно его заряжать.

Статья вышла в сотрудничестве с Luminor.

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