Райтис Чернявскис, который многим более известен как звезда TikTok Райдерс Райтис, - один из самых узнаваемых владельцев электромобилей в Латвии. Своим подписчикам в социальных сетях тиктокер рассказывает, с чем стоит считаться при ежедневном передвижении на Tesla. Он признает, что латыши ленивы и подозрительно относятся к инновациям, даже про электромобили приходилось слышать немало мифов, которые редко когда правдивы.
20 вопросов к владельцу электромобиля: отвечает звезда TikTok Райдерс Райтис
Мы пригласили Райтиса на беседу, чтобы обсудить 20 вопросов, которые могли бы быть актуальны для тех, кто сейчас обдумывает покупку электрокара.
- Как вы решили перейти с традиционного автомобиля на электромобиль?
- Несколько лет назад я видел сравнения Tesla с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания на каналах YouTube. Поскольку раньше у меня были все автомобили со спортивными, мощными двигателями, Tesla была единственной на тот момент, которая превосходила традиционные автомобили как по мощности, так и технологически. На сегодняшний день я уже три года владелец Tesla Model X.
- Какие соображения стояли за этим выбором?
- Главными критериями были мощность, скорость и инновации, поскольку, как уже знают мои подписчики в TikTok, я - любитель гаджетов.
- Какую марку автомобиля вы выбрали и почему?
- Я выбрал Tesla Model X, потому что она не только мощная и богата на инновации, но и очень вместительная, с тремя рядами сидений и двумя большими багажными отделениями сзади и спереди - вместо двигателя. Нам как семье с двумя детьми очень удобно.
- Каковы самые большие преимущества электромобиля?
- На мой взгляд, самые большие преимущества - это низкие эксплуатационные расходы и затраты на обслуживание. Нет двигателя внутреннего сгорания с коробкой передач, требующих регулярной замены масла, ремней ГРМ, фильтров и тысяч других деталей двигателя, которые могут выйти из строя. Даже тормозные колодки для электромобилей нужно менять гораздо реже благодаря рекуперации. Также большой плюс в том, что не нужно платить дорожный налог и вы можете бесплатно пользоваться автостоянками Rīgas satiksme.
- Если сравнивать электромобиль с традиционным, какие самые существенные отличия?
- Электромобиль уникален тем, что не производит выхлопных газов, не имеет вибрации двигателя и шума глушителя.
- Как переход от традиционного автомобиля к электромобилю изменил вашу повседневную жизнь?
- Больше не нужно постоянно искать бензоколонку, а во время пробок можно пользоваться полосами общественного транспорта.
- Как вы справляетесь с зарядкой электрокара?
- Мой ежедневный пробег не превышает 350 километров, поэтому мне на все хватает одного раза зарядки.
- Сколько времени занимает один раз зарядки?
- Для меня полная зарядка от трехфазной розетки дома занимает три часа, а на станциях быстрой зарядки - 15 минут. Поскольку в моем частном доме есть собственная зарядная станция Tesla, я обычно заряжаю машину ночью, когда цены на электроэнергию самые низкие.
- Сколько примерно стоит одна зарядка? Получилось ли подсчитать, какова экономия в сравнении с бензином?
- Поскольку зарядные станции различаются как по мощности, так и по цене, трудно сказать. Но есть и множество бесплатных зарядных станций. Я в основном "заряжаюсь" дома, потому что мне так удобнее. За 100 километров Tesla потребляет 16 кВтч.
- Ездили ли вы в дальнюю дорогу на электрокаре?
- Да, несколько раз с семьей ездили в Финляндию. Перед поездкой мы изучили, где можно будет бесплатно "подзарядиться" в пути, и все прошло без помех.
- Рекомендации для тех, кто планирует путешествовать на электромобиле. Какие ошибки нельзя допускать?
- Перед поездкой обязательно нужно зарядить автомобильный аккумулятор. И маршрут обязательно должен быть спланирован так, чтобы с запасом доехать до следующей зарядной станции.
- Каковы расходы на техническое обслуживание электромобиля - во время и после гарантии?
- Затраты на техническое обслуживание в гарантийный период для Tesla однозначно выгоднее, так как в течение первых четырех лет ходовая часть ремонтируется бесплатно, а на аккумулятор предоставляется 8-летняя гарантия.
Затраты на техническое обслуживание по истечении гарантии также обычно ниже, потому что, как я упоминал ранее, меньше деталей, которые могут сломаться.
- Есть ли в Латвии в настоящее время настолько широкая сеть зарядных станций, чтобы можно было свободно передвигаться на электромобиле?
- На мой взгляд, на данный момент сети достаточно, но в будущем, по мере увеличения количества электромобилей, потребуется в разы больше зарядных станций.
- Случалось ли когда-нибудь так, что вы не могли добраться до места назначения из-за разрядившейся батареи? Как вы решали эту проблему?
- Я всегда доезжал до пункта, но по времени немного опаздывал, потому что по дороге нужно было останавливаться, чтобы зарядить машину.
- Сталкивались ли вы с какими-либо неожиданностями за рулем электромобиля?
- Нет, пока нет.
- А вы пробовали ездить на электромобиле зимой?
- Да, несколько зим. На Tesla очень удобно удаленно через приложение топить снег и обогревать салон.
Так как моя модель Tesla полноприводная, зимой я езжу по ледовым спортивным трассам, чтобы насладиться зимними радостями.
- Какие мифы об электрокаре вы слышали чаще всего?
- Что зимой "не заводится", что зимой холодный салон, что нужно быстро менять батарею и что никуда нельзя уехать. Ни один из этих мифов не соответствует действительности.
- Готова ли сейчас Латвия технически к массовому вводу в обращение электромобилей?
- На мой взгляд, мы еще не готовы к этому. Те, у кого рядом с домом или работой нет зарядной станции, будут испытывать неудобства.
- Через какое время количество электромобилей в Латвии может превысить количество обычных автомобилей?
- Прогнозирую, что не раньше чем через 10 лет.
- Совет тем, кто сейчас только рассматривает приобретение автомобиля...
- Не нужно бояться электрокара, вам просто следует подумать о том, где вы сможете ежедневно его заряжать.
Статья вышла в сотрудничестве с Luminor.
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