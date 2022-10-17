20 вопросов к владельцу электромобиля: отвечает звезда TikTok Райдерс Райтис

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- Случалось ли когда-нибудь так, что вы не могли добраться до места назначения из-за разрядившейся батареи? Как вы решали эту проблему?

- Я всегда доезжал до пункта, но по времени немного опаздывал, потому что по дороге нужно было останавливаться, чтобы зарядить машину.

- Сталкивались ли вы с какими-либо неожиданностями за рулем электромобиля?

- Нет, пока нет.

- А вы пробовали ездить на электромобиле зимой?

- Да, несколько зим. На Tesla очень удобно удаленно через приложение топить снег и обогревать салон.

Так как моя модель Tesla полноприводная, зимой я езжу по ледовым спортивным трассам, чтобы насладиться зимними радостями.

- Какие мифы об электрокаре вы слышали чаще всего?

- Что зимой "не заводится", что зимой холодный салон, что нужно быстро менять батарею и что никуда нельзя уехать. Ни один из этих мифов не соответствует действительности.

- Готова ли сейчас Латвия технически к массовому вводу в обращение электромобилей?

- На мой взгляд, мы еще не готовы к этому. Те, у кого рядом с домом или работой нет зарядной станции, будут испытывать неудобства.

- Через какое время количество электромобилей в Латвии может превысить количество обычных автомобилей?

- Прогнозирую, что не раньше чем через 10 лет.

- Совет тем, кто сейчас только рассматривает приобретение автомобиля...

- Не нужно бояться электрокара, вам просто следует подумать о том, где вы сможете ежедневно его заряжать.

Статья вышла в сотрудничестве с Luminor.