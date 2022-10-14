Бэйл, Робби, Де Ниро, Тейлор-Джой, Малек и другие: есть ли в "Амстердаме" что-то, кроме суперзвезд?

Честно говоря, сложно о чем-то говорить, кроме актерского состава. Если оскароносный Рами Малек ("Богемская рапсподия", "Не время умирать") и бесподобная Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Варяг") играют роли второго плана, а Зои Салдана, сыгравшая главные роли в трех фильмах среди топ-5 самых зарабатывающих ("Аватар", "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности"), так и вообще появляется в картине всего в трех сценах - то о чем вообще разговор?

Впрочем, режиссер Дэвид О. Рассел умеет работать с такими актерскими составами. Он - единственный в истории режиссер, снявший сразу два фильма, которые получили все четыре актерские номинации на "Оскар" - это "Мой парень - псих" и "Афера по-американски". Последняя, кстати, получила 10 номинаций на "Оскар" - это почти рекорд.

Такой же звездной оказалась и команда за кадром - оператор Эммануэль Любецки (восемь номинаций на "Оскар" и три победы); монтажер Джей Кэссиди (три номинации на "Оскар"); композитор Дэниел Пембертон (одна номинация на "Оскар" и четыре номинации на "Золотой глобус").

С такими начальными данными - мог ли "Амстердам" получиться плохим? Что ж, мировые критики не в восторге, да и зрители явно желали большего (32% и 59% на Rotten Tomatoes соответственно).

А что же ведущие "Кина - будет!". Их мнения разошлись, но подробнее - лучше смотрите (или слушайте) сами!

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Ведущие подкаста посмотрели фильм "Амстердам" в кинотеатре Forum Cinemas.