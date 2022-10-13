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Центр - Зиепниеккалнс: в пятницу в Риге откроют новую велодорожку

rus.tvnet.lv/LETA
Центр - Зиепниеккалнс: в пятницу в Риге откроют новую велодорожку
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Велодорожка. Иллюстративное фото
Велодорожка. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В пятницу, 14 октября, в 11:00 в Риге будет открыта новая велодорожка Центр - Зиепниеккалнс, сообщили агентству LЕТА в управлении коммуникации Рижской думы.

Велодорожка протяженностью почти шесть километров предназначена для велосипедного сообщения между центром города, Академическим центром Латвийского университета (LU) в Торнякалнсе и одним из крупнейших микрорайонов Риги Зиепниеккалнсом.

В мероприятии примут участие заместитель председателя Рижской думы по вопросам развития транспортной инфраструктуры Вилнис Кирсис, председатель комитета по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс, и. о. директора департамента сообщения Янис Вайводс и член правления SIA Binders Ингус Петерсонс.

После официальной части и церемонии разрезания ленточки представители СМИ приглашаются присоединиться к совместной поездке по велодорожке от Академического центра LU до Зиепниеккалнса.

Строительство велодорожки началось осенью 2021 года, затраты на реализацию проекта составили почти 1,8 млн евро.

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