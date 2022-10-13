Похитили и избивали клюшкой из-за 375 евро: полиция задержала трех мужчин

По факту инцидента было немедленно возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса о похищении человека. Сотрудники полиции начали поиск возможных виновных. Проведя ряд следственных и оперативных мероприятий, полиция установила и задержала трех подозреваемых мужчин 1993, 1994 и 1998 годов рождения.

В ходе расследования правоохранители установили, что 28 сентября этого года трое задержанных с целью вымогательства долга в размере 375 евро нанесли потерпевшему телесные повреждения. Мужчины несколько раз физически воздействовали на потерпевшего, нанося удары кулаками, а также против его воли посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, физическое насилие было совершено с использованием клюшки для гольфа, находившейся в багажнике автомобиля. Ею они несколько раз ударили потерпевшего по ногам и голове, пока та не сломалась.

Когда пострадавшего стали бить резиновым молотком, это заметил прохожий, что позволило потерпевшему скрыться от преступников. На данный момент пострадавший продолжает лечение дома.

Все трое задержанных ранее попадали в поле зрения полиции.

В начале октября к одному из арестованных была применена мера пресечения в виде ареста, а двум другим - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За похищение, задержанные могут быть приговорены к лишению свободы на срок до пяти лет, лишением свободы условно, пробационным надзором, привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не доказана в установленном законом порядке.