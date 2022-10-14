Глобальная телекоммуникационная компания Aculab утверждает, что ее эксперты с использованием искусственного интеллекта, диагностировали болезнь Паркинсона у президента России Владимира Путина, сообщает СМИ MK Citizen.
СМИ: искусственный интеллект констатировал у Путина серьезную болезнь
Эксперты Aculab использовали технологию искусственного интеллекта, чтобы проанализировать почти 2000 голосовых записей выступлений Путина, записанных с февраля 2007 года до весны 2022 года.
Полученные результаты четко указали на "выраженное и внезапное ухудшение состояния его здоровья". Согласно представленной экспертами предприятия информации, в первые годы у Путина были проблемы с голосом, связанные с болезнью Паркинсона, а затем последовало постепенное ухудшение состояния.
Эксперты констатировали, что в апреле 2022 года эти проблемы голоса "значительно ухудшились", и это свидетельствует о паркинсонизме.
Представители компании утверждают, что результаты анализа "тесно связаны" с болезнью Паркинсона и могут свидетельствовать о внезапном неврологическом ухудшении, вызванном болезнью Паркинсона или связанными с ней неврологическими расстройствами.
Система искусственного интеллекта предприятия, точность которой составляет около 80%, была разработана для анализа биометрических свойств речи пациентов, у которых ранее была диагностирована болезнь Паркинсона.
Эта система проверила более 14 500 человек из девяти стран. Для анализа использовано более 30 000 образцов звука.
Слухи о плохом состоянии здоровья Путина циркулируют уже давно.
14 мая генерал-майор Кирилл Буданов, глава службы военной разведки Украины, рассказал телеканалу Sky News, что Путин "очень болен", и высказал подозрение, что в Кремле произойдет государственный переворот.
Слухи возникли после нескольких телесюжетов, на которых Путин выглядел "нервным и опухшим", что вызвало предположения, что у президента может быть деменция, болезнь Паркинсона или какая-то форма рака.
В интервью британскому радио LBC бывший британский шпион Кристофер Стил подчеркнул достоверность слухов о болезни Паркинсона у Путина.
Однако, официальные лица России, например, министр иностранных дел Сергей Лавров, последовательно опровергают подобные слухи.
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