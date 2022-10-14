Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года. Все работы поручены компании "Нижнеангарскстрой".
Россия постановила восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
В документе, который распространили российские СМИ, сказано: "Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года".
Восстановить Крымский мост собираются до 1 июля 2023 года, следует из распоряжения правительства РФ.— Лентач (@oldLentach) October 14, 2022
Все работы поручили компании «Нижнеангарскстрой». pic.twitter.com/VT2iD3PrSM
Напомним, в субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту было приостановлено.
Анонимные источники сообщают, что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ), но официально служба отказывается комментировать происшедшее, сказав, что "участие СБУ или любого другого органа правительства Украины в атаке прокомментируем после нашей окончательной победы".
Большинство независимых экспертов, которые оценили видеозаписи, считают, что очень вероятна версия того, что мост был взорван с помощью грузовика. Внештатный советник руководителя бюро президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в субботу вечером в беседе с Марком Фейгином поддержал такую версию, так как об этом свидетельствует объем взрыва, который не могла бы вызвать ракета, причем в результате ракетного удара всегда видно момент приближения ракет, который в этом случае камерами видеонаблюдения не зафиксирован. Однако в субботу вечером в социальных сетях опубликованы видеозаписи, которые ставят под сомнение истинность официальной версии. Подлинность этих записей трудно проверить.
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