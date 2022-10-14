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Россия постановила восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года

rus.tvnet.lv
Россия постановила восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
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Горящий Крымский мост
Горящий Крымский мост Фото: скриншот

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года. Все работы поручены компании "Нижнеангарскстрой".

В документе, который распространили российские СМИ, сказано: "Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года".

Напомним, в субботу утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту было приостановлено.

Анонимные источники сообщают, что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ), но официально служба отказывается комментировать происшедшее, сказав, что "участие СБУ или любого другого органа правительства Украины в атаке прокомментируем после нашей окончательной победы".

Большинство независимых экспертов, которые оценили видеозаписи, считают, что очень вероятна версия того, что мост был взорван с помощью грузовика. Внештатный советник руководителя бюро президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в субботу вечером в беседе с Марком Фейгином поддержал такую версию, так как об этом свидетельствует объем взрыва, который не могла бы вызвать ракета, причем в результате ракетного удара всегда видно момент приближения ракет, который в этом случае камерами видеонаблюдения не зафиксирован. Однако в субботу вечером в социальных сетях опубликованы видеозаписи, которые ставят под сомнение истинность официальной версии. Подлинность этих записей трудно проверить.

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