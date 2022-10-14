Россия постановила восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года

Большинство независимых экспертов, которые оценили видеозаписи, считают, что очень вероятна версия того, что мост был взорван с помощью грузовика. Внештатный советник руководителя бюро президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в субботу вечером в беседе с Марком Фейгином поддержал такую версию, так как об этом свидетельствует объем взрыва, который не могла бы вызвать ракета, причем в результате ракетного удара всегда видно момент приближения ракет, который в этом случае камерами видеонаблюдения не зафиксирован. Однако в субботу вечером в социальных сетях опубликованы видеозаписи, которые ставят под сомнение истинность официальной версии. Подлинность этих записей трудно проверить.