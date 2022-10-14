СМИ: Лукашенко решил объявить в Беларуси скрытую мобилизацию

Мобилизация будет проходить под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".

Сообщается, что в начале будут призывать жителей сельського населения.

"Набор до 2 тысяч человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские", - заявил анонимный офицер Вооруженных сил Беларуси.

Он отметил важным пределом будет пять тысяч мобилизованных.

"Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч - несколько группировок", - добавляет собеседник.

Источники заметили, что наибольшая установка идет на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.

Напомним, что в Беларуси введен режим "контртеррористической операции", обосновав это "угрозами со стороны соседних стран", в интервью российскому изданию сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы видим, как со стороны Украины говорят: "Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью". Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - сказал Макей.

По его словам, решение было принято после совещания президента Беларуси Александра Лукашенко.