Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение провести в стране мобилизацию в закрытой форме для доукомплектации боевых частей, сообщает белорусский портал "Наша Нива", ссылаясь на анонимные источники.
СМИ: Лукашенко решил объявить в Беларуси скрытую мобилизацию
Мобилизация будет проходить под видом проверки боеспособности и вызова военнообязанных на сборы, которые в народе известны как "набор в партизаны".
Сообщается, что в начале будут призывать жителей сельського населения.
"Набор до 2 тысяч человек говорил бы о доукомплектации отдельных частей под узкие боевые задачи, например, артиллерийские", - заявил анонимный офицер Вооруженных сил Беларуси.
Он отметил важным пределом будет пять тысяч мобилизованных.
"Это будет означать создание ударной группировки на каком-то направлении. Если перевалить за 10 тысяч - несколько группировок", - добавляет собеседник.
Источники заметили, что наибольшая установка идет на те военно-учетные специальности, которых дефицит в российской армии.
Напомним, что в Беларуси введен режим "контртеррористической операции", обосновав это "угрозами со стороны соседних стран", в интервью российскому изданию сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Мы видим, как со стороны Украины говорят: "Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью". Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - сказал Макей.
По его словам, решение было принято после совещания президента Беларуси Александра Лукашенко.
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