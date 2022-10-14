Умерла актриса Светлана Блесс

Светлана Блесс родилась 4 ноября 1942 года в Омской области, в семье инженера.

Окончила 5-ю Рижскую среднюю школу (1962), отделение клоунады и музыкального жанра Государственного училища циркового и эстрадного искусства (1968). Училась на экономическом и юридическом факультетах Латвийского государственного университета (1962—1964).

Актриса работала в Валмиерском драматическом театре (1969–1976), а с 1977 года была актрисой Национального театра.

Снималась в небольших ролях в фильмах Рижской киностудии. Дебютировала в эпизодической роли в фильме режиссёра Яниса Стрейча "Театр".

Как заявили в театре, роли, созданные актрисой, укрепили ее славу мастера комедии: "Время большой надежды" И. Пинниса, 1977, "Мир входит в дом", 1978, "За цветами, где семейные часы" Паула Путниньша, 1985).