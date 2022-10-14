Скончался Робби Колтрейн, игравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Робби Колтрейн родился 30 марта 1950 в Шотладнии.

Бывший член байкерской организации "Ангелы Ада".

Робби Колтрейн получил образование в престижном колледже Гленалмонд в графстве Перт, из которого его едва не исключили из-за нарушения дисциплины.

Известен как исполнитель роли доктора Эдди "Фитца", Фитцжеральда в британском телевизионном сериале "Метод Крекера",

Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере,

а также ролью сестры Инвиолаты в фильме "Монашки в бегах".