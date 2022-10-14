Передача: политики обсуждают кандидатов в министры

Сообщается, что у партий существует большой интерес к должности министра обороны. Национальное объединение может выдвинуть Инару Мурниеце, "Объединенный список" - Раймонда Бергманиса, Эдгара Таварса или Игоря Раева, а "Новое Единство" - Айнара Латковскиса.

Также стороны проявляют большой интерес посту министра по делам окружающей среды и региональному развитию. Кандидатами от "Объединенного списка" являются Марис Спринджукс или Эдварс Смилтенс. А от "Нового Единства" - Янис Розенберг или Раймонд Чударс.

В программе говорится, что в дополнение к должности министра обороны в следующем правительстве Национальное объединение также хочет сохранить портфели министров экономики, культуры и министра земледелия за действующими министрами.

В неформальных беседах также говорится, что должность спикера Сейма может перейти к "Объединенному списку", а в кулуарах чаще всего звучит имя Смилтенса.

Как сообщалось, президент Эгилс Левитс уполномочил лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании возможной коалиции.