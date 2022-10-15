Запад построит Украине новую систему ПВО. Как она будет работать?

Речь идет об эшелонированной трехуровневой системе противовоздушной и противоракетной обороны: ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Но не получится ли "винегрет" при создании украинской системы ПВО, где должны соединиться 50-летние советские системы и новейшие западные? Смогут ли они работать вместе в одном контуре?

В командовании Воздушных сил ВСУ уверяют, что смогут.

"У каждого западного ЗРК есть своя РЛС, плюс, возможно, будет работать и двойная система - наша радиолокационная обстановка будет им преподноситься так же", - сказал Би-би-си спикер командования Юрий Игнат.

По его словам, будет работать комбинированная система обнаружения целей. Он приводит пример удачного сочетания западной и советской авиации в Польше и Румынии, где на вооружении стоят и американские F-16 и F-15, и советские МиГи.

В украинских ВВС рассказали, что системы ПВО IRIS-T и NASAMS могут работать вместе и будут связаны в единую информационную сеть - это позволит при фиксировании цели одним комплексом сбить его с помощью другого.

"Будет постепенная интеграция, мы не можем сразу взять и заменить всю систему, потому что у нашей страны очень большая территория. Мы можем усилить определенные направления тем, что сейчас нам дадут", - говорит он.

Однако в будущем советские комплексы ПВО должны быть полностью заменены западными, считает Юрий Игнат. В том числе и потому, что к советским заканчиваются ракеты.

"В дальнейшем советские комплексы будут идти в утиль. Уже и боекомплекты истекают, и сроки эксплуатации. Поэтому будут постепенно заменяться новыми IRIS-T, NASAMS и, возможно, Patriot", - прогнозирует представитель Военно-воздушных сил Украины.