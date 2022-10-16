Пугачева дала интервью Собчак, а у Муцениеце новый роман?

Алла Пугачева дала интервью Ксении Собчак?

Журналистка Ксения Собчак на днях после очередного обвинения в том, что она сбежала из России, заявила, что находится в Израиле. Она уточнила, что находится командировке и готовит нечто интересное.

Поклонники предположили, что речь идет о сенсационном интервью с Аллой Пугачевой, которая не так давно улетела в Израиль с детьми Гарри и Лизой.

Проверить эту информацию невозможно. Достоверно известно, что в Израиле Алла Пугачева посетила концерт Земфиры и сделала совместное фото, которое облетело соцсети.

Если Ксения Собчак опубликует интервью, то его текстовая версия обязательно появится в разделе TV ART.

Алла Пугачева Фото: кадр из видео/ Instagram

У Агаты Муцениеце новый возлюбленный?

Совсем недавно Павел Прилучный женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Бракосочетание звезд обсуждала вся желтая пресса. Теперь пришла очередь его бывшей супруги Агаты Муцениеце.

Долгое время актриса скрывала свою личную жизнь и не появлялась публично ни с одним мужчиной после развода. Девушка углубилась в карьеру и пыталась пережить расставание с любимым человеком, но портал Popcake.tv говорит, что теперь сердце звезды сериала "Закрытая школа" несвободно.

На днях счастливую Агату Муцениеце запечатлели в Нальчике в объятиях популярного актера Владимира Селиванова, известного больше по роли Вована из сериала "Реальные пацаны".

"Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь. Через пару дней сделаем заявление… Я искренне рад нашему знакомству, она - мой человек на все 100%", - сказал Селиванов журналистам.

Агата Муцениеце слухи о новом романе не комментирует. Быть может это новый кинопроект. Когда портал RUS TVNET выяснит детали, то обязательно вам расскажет в разделе TV ART.

Агата Муцениеце Фото: Кадр из видео