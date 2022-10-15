В Сигулде жалуются, что страшно ездить по главной улице города. Ситуацию анализирует Zebra

По наблюдениям передачи, перекресток создан ясно и понятно - вокруг знака STOP есть отражающий элемент, однако люди как ехали, так и едут, лишь снижают скорость. В принципе, жители не соблюдают правила дорожного движения и поступают как в случае знака "Уступи дорогу".

Передача проанализировала другие перекрестки улицы Пулквиежа Бриежа с перспективы водителя и пришла к выводу, что на трех перекрестках улицы знак STOP присутствует, однако заметен он по-разному - дело и в самом расположении знака, и в наличии/отсутствии отражающего элемента, и в дорожной разметке, которая то есть, то ее нет. И это в одном городе на одной улице.