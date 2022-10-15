Саудовская Аравия объявила в субботу, 15 октября, о предоставлении Украине гуманитарной помощи на сумму 400 млн долларов США, сообщает официальное информационное агентство королевства SPA.
Больше не друзья Путина? Саудовская Аравия выделит Украине 400 млн долларов
SPA сообщило, что наследный принц Мухаммед ибн Салман позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул "позицию королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность королевства продолжать посреднические усилия".
В сентябре Саудовская Аравия сыграла неожиданную роль, способствуя обмену военнопленными между Москвой и Киевом.
Однако война в Украине усилила напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами после того, как королевство активно сопротивлялось давлению с целью увеличения добычи нефти для смягчения энергетического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом.
Вашингтон раскритиковал Саудовскую Аравию за то, что возглавляемая королевством Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась с Россией и другими странами о значительном сокращении добычи, что может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители.
Вашингтон обвинил ОПЕК+ в поддержке Москвы, а президент США Джо Байден в среду пригрозил "последствиями" для Саудовской Аравии.
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