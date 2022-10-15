Больше не друзья Путина? Саудовская Аравия выделит Украине 400 млн долларов

SPA сообщило, что наследный принц Мухаммед ибн Салман позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул "позицию королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность королевства продолжать посреднические усилия".

В сентябре Саудовская Аравия сыграла неожиданную роль, способствуя обмену военнопленными между Москвой и Киевом.

Однако война в Украине усилила напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами после того, как королевство активно сопротивлялось давлению с целью увеличения добычи нефти для смягчения энергетического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом.

Вашингтон раскритиковал Саудовскую Аравию за то, что возглавляемая королевством Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась с Россией и другими странами о значительном сокращении добычи, что может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Вашингтон обвинил ОПЕК+ в поддержке Москвы, а президент США Джо Байден в среду пригрозил "последствиями" для Саудовской Аравии.