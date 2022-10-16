Фото ⟩ В Риге выступили исландские рок-звезды Sigur Rós

15 октября в "Арена Рига" с единственным концертом в странах Балтии выступила самая известная современная исландская музыкальная группа Sigur Rós. После перерыва более чем в 5 лет они отправились в новое мировое турне, которое уже стартовало в апреле в США и сейчас продолжается в Европе. Концерт состоял из двух частей и разогрева на этот концерт не планировалось.
Критики обычно относят музыкальный стиль группы к категории пост-рока, но с годами он получил ярлыки эмбиент-музыки, дрим-рока и дрим-попа, если сравнить с такими коллективами, как Mogwai, Tangerine Dream и Bark Psychosis. Звук описывается как классический и минималистичный, но мелодичный.
Самыми узнаваемыми визитными карточками Sigur Rós являются фальцет Йонси и его манера игры на гитаре, в которой он использует смычок виолончели, а также восходящие струнные и оркестровые партии Кьяртана. Большинство песен написаны на исландском языке, но некоторые из них написаны на придуманном Йонси языке - hopelandic, который, по сути, представляет собой звуковые цепочки.
Музыкальные обозреватели часто соревнуются в поиске восторженных эпитетов для описания музыки Sigur Rós, особенно для выделения высокого вокала солиста. Сами артисты смеются над этими названиями, порой с перебором: "фальцет ангелов, несущий словно морской бриз дельтаплан к краю моря", "как Бог, плачущий золотыми слезами в небе".
При этом они подчеркивают, что покинуть родную землю на долгое время было бы равносильно "перерезанию пуповины", подтверждая, что создаваемая ими великая музыка напрямую навеяна потрясающим рельефом окружающей среды. "Чудесное место", - говорят они о своей родине.
"У нас есть все эти большие необитаемые места с ледниками и лавой. Небо такое большое в этой стране". Это еще одно доказательство того, что уникальная природа Исландии способна дарить такие сильные эмоции не только туристам, но и продолжает волновать и вдохновлять самих местных жителей уже почти 30 лет.
Галерея: концерт Sigur Rós
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