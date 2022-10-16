Фото ⟩ В Риге выступили исландские рок-звезды Sigur Rós

Критики обычно относят музыкальный стиль группы к категории пост-рока, но с годами он получил ярлыки эмбиент-музыки, дрим-рока и дрим-попа, если сравнить с такими коллективами, как Mogwai, Tangerine Dream и Bark Psychosis. Звук описывается как классический и минималистичный, но мелодичный.

Grupas "Sigur Ros" koncerts Arēnā Rīga Фото: Jānis Škapars/TVNET

Самыми узнаваемыми визитными карточками Sigur Rós являются фальцет Йонси и его манера игры на гитаре, в которой он использует смычок виолончели, а также восходящие струнные и оркестровые партии Кьяртана. Большинство песен написаны на исландском языке, но некоторые из них написаны на придуманном Йонси языке - hopelandic, который, по сути, представляет собой звуковые цепочки.

Музыкальные обозреватели часто соревнуются в поиске восторженных эпитетов для описания музыки Sigur Rós, особенно для выделения высокого вокала солиста. Сами артисты смеются над этими названиями, порой с перебором: "фальцет ангелов, несущий словно морской бриз дельтаплан к краю моря", "как Бог, плачущий золотыми слезами в небе".

​Sigur Rós в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

При этом они подчеркивают, что покинуть родную землю на долгое время было бы равносильно "перерезанию пуповины", подтверждая, что создаваемая ими великая музыка напрямую навеяна потрясающим рельефом окружающей среды. "Чудесное место", - говорят они о своей родине.

​Sigur Rós в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

"У нас есть все эти большие необитаемые места с ледниками и лавой. Небо такое большое в этой стране". Это еще одно доказательство того, что уникальная природа Исландии способна дарить такие сильные эмоции не только туристам, но и продолжает волновать и вдохновлять самих местных жителей уже почти 30 лет.

Галерея: концерт Sigur Rós