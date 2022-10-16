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"Минута счастья в это ужасное время": Лайма Вайкуле поделилась видео

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"Минута счастья в это ужасное время": Лайма Вайкуле поделилась видео
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

68-летняя Лайма Вайкуле поделилась свежим видео с концерта.

Лайма Вайкуле предстала перед зрителями в новом образе. Певица надела черную байку, свободные брюки с цветочным принтом и кроссовки. На голове у нее был платок, поверх которого была надета черная кепка.

На видео 68-летняя звезда исполняет свой хит "На улице Пикадилли". При этом Лайма Вайкуле пела сидя на краю сцены.

"Минута счастья в это ужасное время", - подписала она ролик. 

"Да! Хоть что-то должно быть хорошее!", "Стильная певица в любом возрасте", "Всегда элегантная Лайма", "Очень идет, так необычно", - поддержали певицу в комментариях. 

Напомним, в начале октября Лайма Вайкуле выступила в Германии. 

Ранее ходили слухи о проблемах со здоровьем у Лаймы Вайкуле. Почти полгода она провела вместе с мужем Андреем Латковским в американском городе Беверли-Хиллз, но летом вернулась на родину. Говорили, что это было связано с ее здоровьем. До этого Вайкуле говорила уклончиво: "У меня своя война".

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