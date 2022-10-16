Возможное насилие в отношении мигрантов: IDB оценивает информацию с мая

IDB подтвердило агентству LETA, что проводит проверку оценки законности действий должностных лиц Государственной пограничной охраны при выполнении функций по охране границы.

Также проверяется общедоступная информация, а также информация, полученная из различных источников, в том числе от правозащитников, о возможных насильственных действиях в отношении мигрантов.

На время проверки влияют постоянно поступающие сообщения, которые необходимо тщательно проверять и оценивать. Учитывая, что расследование все еще продолжается, IDB не может предоставить дополнительную информацию.

Международная неправительственная организация Amnesty International в этом году уже неоднократно критиковала латвийские власти. В докладе, опубликованном организацией в июле, сказано, что Латвия плохо обращалась с прибывающими из Беларуси мигрантами и даже подвергала их пыткам, удерживая людей в лесу по несколько месяцев. Тогда омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обвинения организации являются ложью. Начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, в свою очередь, отметил, что подобные обвинения в адрес Латвии в жестоком обращении с мигрантами основаны на бездоказательных утверждениях одной стороны.

В заявлении, размещенном на сайте Amnesty International на этой неделе, также утверждается, что латвийские власти насильственно оттесняют беженцев и мигрантов от границы страны с Беларусью, допуская "множество серьезных нарушений прав человека, включая тайное содержание под стражей и даже пытки".

Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная пограничная охрана заявили, что подобные заявления абсурдны.