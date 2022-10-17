Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Хотя большое количество участников этой демонстрации удивило многих, этот протест и лежащие в его основе политические взгляды не возникли на голом месте. "В течение тридцати лет в Чешской Республике существовали партии от радикальных до экстремистских, которые в сумме получали от 15 до 20 процентов голосов на выборах", - сказал DW политолог Милош Грегор.

Некоторые чешские эксперты полагают, что демонстрации могли быть еще масштабнее, если бы президент Чехии Милош Земан после нападения России на Украину не превратился из сторонника Владимира Путина в противника. Сегодня Земан поддерживает поставки оружия в Украину и прием беженцев.

Организаторы протестов - профессиональные возмутители спокойствия

Сентябрьские акции протеста на Вацлавской площади организует движение "Чехия на первом месте". Его члены разделяют взгляды, которые были слишком экстремистскими и пророссийскими даже для ультраправой парламентской партии националиста Томио Окамуры "Свобода и прямая демократия" (СПД). "СПД была против войны в начале российского вторжения. Когда к ним обратились организаторы первой демонстрации, их политики отказались от участия, поскольку считали, что откровенно пророссийская ориентация им навредит, - говорит политолог Млейнкова. - Но СПД не рассчитывала, что придут 70 000 человек и ей придется пожалеть о своем решении. И на вторую демонстрацию, 28 сентября, представители СПД уже пришли".

Протесты против политики правительства Чехии по коронавирусу Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

По словам политолога Грегора, организаторы антиправительственных демонстраций в Праге в прошлом активно протестовали против мер правительства по защите от коронавируса во время пандемии. Тогда они могли сплотить как разгневанных предпринимателей, пострадавших от карантинных мер правительства, так и сторонников экстремистских взглядов, объясняет политолог. Теперь они используют энергетический кризис. "Можно сказать, что это профессиональные политические возмутители спокойствия, которые протестуют против любого правительства под любым предлогом. Они хотят смены системы", - отмечает эксперт.