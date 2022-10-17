Премьера в Риге: музыкальный спектакль, посвященный Виктору Цою

В год, когда знаменитому певцу и музыканту, лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 60 лет, Театр имени Михаила Чехова в сотрудничестве с Hanzas Perons ставит музыкальный спектакль "Вот так!", посвященный человеку, ставшему одной из легенд XX века.

Острый и яркий талант Виктора Цоя расцвел в период "слома эпохи" – в 1980-ых. Выраженные антивоенные настроения, ощущение противостояния индивида и системы в разных ее проявлениях и ипостасях, глубоко личностная окраска переживаний, яркая и мощная лирика, дерзкие, запоминающиеся музыкальные решения, свойственные группе "Кино", – всё это оказалось созвучно времени и духу перемен. Cейчас песни Виктора Цоя и группы "Кино", и без того любимые многими, снова обретают актуальность и, в каком-то смысле, второе дыхание. Они снова – о нас-сегодняшних...

В спектакль войдут двадцать песен в исполнении артистов театра. Известный театральный режиссер Роман Смирнов, лично знавший Виктора Цоя, его семью, друзей и коллег, объединит сюжеты этих песен в одну общую полифоническую историю. В оформлении планируется использовать видеоматериал, предоставленный художниками, связанными с Виктором Цоем и его друзьями.

Подробнее о программе спектакле и билетах здесь.

Видео: актеры Театр имени Михаила Чехова о спектакле