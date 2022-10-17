Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон (63) в свой день рождения опубликовала фото, на которых запечатлено, как она она играется с корги королевы Елизаветы II - Миком и Санди. "Подарки, которые не перестают дарить..." - подписала женщина снимки.
Фото ⟩ Как сейчас живут корги королевы Елизаветы II
Как сейчас живут корги королевы Елизаветы II
Как сообщалось, Эндрю и Сара, герцоги Йоркские, взяли к себе Мика и Санди - двух молодых корги, которых принц и его дочери подарили королеве в 2021 году.
Несмотря на то, что Фергюсон развелась с принцем Эндрю в 1996 году, она всегда продолжала поддерживать с ним близкие отношения. В последние годы возобновились отношения даже с королевой - они обе вместе брали своих собак на прогулку в Виндзоре.
Галерея: Королева Елизавета II со своими собаками
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