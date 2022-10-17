Не могу полюбить оральный секс. Что мне делать? Отвечает секс-коуч

Потенциальный удушающий рефлекс. В порнофильмах популярны виды глубокого минета, которые мужчины часто хотят получить и в своей интимной жизни, не спрашивая, приемлем ли вообще глубокий минет для женщины, тем самым создавая отвращение к оральному сексу.

Нежелание получать интимные выделения в рот - еще одна причина, по которой люди склонны избегать орального секса. Это тоже обговариваемый нюанс.

Прошлые травмирующие события могут быть причиной отвращения к оральному сексу. Оральный секс может вызывать тревогу и отвращение, а также напоминать о сексуальной травме. Стоит обратиться к терапии.

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Часто партнеры отказываются от орального секса, потому что боятся, что недостаточно хороши в этом.

Поддайтесь интуиции, следите за сигналами тела вашего партнера. Если есть желание получить конкретные знания по этой теме, приглашаю на консультацию, во время которой мы подробно объясняем "анатомию куннилингуса и ротовой полости".

Иногда партнеры не дают орального секса из эгоистичных соображений.

Им может очень, очень нравиться оральный секс, но они не готовы его делать. В таких случаях я предлагаю вам оценить качество отношений в целом.

Оральный секс может показаться чем-то слишком интимным. Причиной может быть отсутствие близости в отношениях в целом, а также то, что оральный секс считается слишком интимным. Если это неудобство со стороны партнера, то его можно решить разговором и привыканием друг к другу, постепенно открывая новые возможности для близости.