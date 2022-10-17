В Кулдиге во время охоты был ранен мужчина

Выстрел произошел, когда один из охотников выстрелил по животному, который находился на линии охотников.

Cтарший охотинспектор Государственной лесной службы (VMD), говорит: "Произошла трагедия, виной всему невнимательность и грубое нарушение требований безопасности. Каждый руководитель охоты должен тщательно продумывать расстановку охотников на линии, чтобы не создавать ситуаций, поощряющих безрассудную стрельбу или представляющих угрозу безопасности других участников охоты!".

На место происшествия немедленно были вызваны полиция и инспектор VMD. Для остановки кровотечения пострадавшему была оказана первая помощь.