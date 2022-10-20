7300 километров через 12 стран: опыт Эдийса, путешествующего по Европе на электрокаре

На своей машине вы объездили уже почти всю Европу. Каковы впечатления и выводы?

Да, недавно мы ездили в тур по Европе, где проехали 7300 километров по 12 странам, побывав в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и многих других странах. Это приключение можно увидеть в нескольких сериях на YouTube-канале Ceļo ar Ediju. Этот опыт уникален еще и тем, что в нашем случае за зарядку на станциях Tesla мы не заплатили ни цента.

Что посоветуете тем, кто планирует путешествовать на электрокаре? Каких ошибок нельзя совершать?

Вы обязательно должны знать, сколько электроэнергии в среднем потребляет ваш автомобиль. Также заранее узнайте, что необходимо для доступа к электрозарядным станциям в других странах. В путешествии у нас был случай, когда мы попытались зарядить машину на зарядной станции, которая принадлежит не Tesla, что нам не дали сделать, потому что требовалось предъявить специальную карту соответствующей страны, которую необходимо заказывать заранее. Пришлось уезжать и искать ближайшую станцию ​​Tesla. Если честно, я бы посоветовал подумать, стоит ли ехать в столь дальнюю поездку на электрокаре, если это не Tesla, ведь на обычных зарядных станциях могут возникнуть такие загвоздки. В остальном никаких сложностей в нашей поездке не было.

Фото из личного архива Фото: Privātais arhīvs

Каковы главные преимущества и неудобства путешествия на электрокаре?