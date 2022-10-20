Эдийс Берзиньш, автор YouTube-канала Ceļo ar Ediju, владеет электромобилем меньше года, но со своей девушкой Лаурой на новом авто уже успел обколесить Европу, проехав через 12 стран путь в 7300 километров. Мы пригласили Эдийса на беседу и постарались найти ответы на вопросы, которые могут быть актуальны для тех, кто еще только рассматривает покупку электромобиля.
7300 километров через 12 стран: опыт Эдийса, путешествующего по Европе на электрокаре
Как вы решили перейти с традиционного авто на электромобиль?
Электромобиль у нас с этой весны, то есть меньше года. Раньше у нас были машины с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями, поэтому на этот раз мы решили попробовать электрокар. Важно и то, что сейчас мы живем в Норвегии, где электромобили - обычное дело. В Латвии люди боятся выходить из привычного пузыря, поэтому латвийцам сложно пробовать что-то новое, даже если это выгоднее. Нам в этом отношении предстоит пройти еще долгий путь, чтобы достичь уровня Норвегии.
Какие соображения подтолкнули к этому выбору?
Электромобиль - наше единственное транспортное средство, и мы используем его для повседневного передвижения. Мы остановились на этом решении из-за возможности сократить ежедневные расходы. Затраты на обслуживание электромобиля низкие из-за различных льгот, как с точки зрения налогов, так и с точки зрения ремонта - в нашей машине не так много компонентов, которые нужно ремонтировать.
Какую марку вы выбрали и почему?
Мы купили Tesla Model S 2014 года, главным образом потому, что модель этого года можно бесплатно заряжать на станциях Tesla Supercharger по всей Европе. Автомобиль большой, практичный и вместительный, с возможностью проехать на одном заряде большое расстояние - около 400 км. По опыту могу рекомендовать Tesla model S из-за бесплатной зарядки на станциях Tesla. Этот автомобиль подойдет как для большой семьи, так как вмещает до семи человек, так и для любителей скорости, так как машина очень мощная.
Видео: О функциях Tesla Model S на канале Ceļo ar Ediju (на латышском языке)
Каковы, на ваш взгляд, главные преимущества электромобилей?
В нашем случае, однозначно, самый большой плюс - это возможность передвигаться бесплатно. Владельцу электромобиля не нужно беспокоиться об обычном обслуживании авто и таких проблемах, как, например, замена масла. Машина также экологична - не загрязняет воздух, не выбрасывает выхлопные газы - а еще она тихая.
Если сравнить электромобиль с обычным, какие самые существенные отличия?
Самое существенное отличие - стоимость автомобиля.
Как переход с традиционного авто на электромобиль изменил вашу повседневную жизнь?
Мы больше ездим, но вместе с тем чаще приходится проводить время на зарядных станциях.
Как справляетесь с зарядкой автомобиля? Сколько стоит одна зарядка?
Ежедневно чаще всего мы бесплатно заряжаем свой автомобиль на зарядных станциях Tesla. До сих пор мне не приходилось пользоваться обычными зарядными станциями. При зарядке дома все зависит от того, сколько в этот момент стоит киловатт электроэнергии. В нашей машине установлена батарея на 85 киловатт, с которой в среднем можно проехать 320 километров. Километраж зависит от различных условий - сопротивления ветра, дождя, рельефа и т.д. В любом случае,
даже с ростом цен на электроэнергию, сейчас ездить на электричестве дешевле, чем на топливе, и экономия ощутима.
Зарядка на станции Tesla обычно занимает около часа, дома - от одиннадцати до девятнадцати. Все зависит от того, насколько большой аккумулятор автомобиля и на сколько частей он разделен, ведь чем полнее аккумулятор заряжен, тем длиннее процесс. Это делается для того, чтобы не повредить батарею и продлить срок ее службы. Во время зарядки автомобиля мы обычно читаем книгу или смотрим фильм. В основном станции расположены в местах, где легко "убить" время, например, во время похода в супермаркет и т. д.
На своей машине вы объездили уже почти всю Европу. Каковы впечатления и выводы?
Да, недавно мы ездили в тур по Европе, где проехали 7300 километров по 12 странам, побывав в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и многих других странах. Это приключение можно увидеть в нескольких сериях на YouTube-канале Ceļo ar Ediju. Этот опыт уникален еще и тем, что в нашем случае за зарядку на станциях Tesla мы не заплатили ни цента.
Что посоветуете тем, кто планирует путешествовать на электрокаре? Каких ошибок нельзя совершать?
Вы обязательно должны знать, сколько электроэнергии в среднем потребляет ваш автомобиль. Также заранее узнайте, что необходимо для доступа к электрозарядным станциям в других странах. В путешествии у нас был случай, когда мы попытались зарядить машину на зарядной станции, которая принадлежит не Tesla, что нам не дали сделать, потому что требовалось предъявить специальную карту соответствующей страны, которую необходимо заказывать заранее. Пришлось уезжать и искать ближайшую станцию Tesla. Если честно, я бы посоветовал подумать, стоит ли ехать в столь дальнюю поездку на электрокаре, если это не Tesla, ведь на обычных зарядных станциях могут возникнуть такие загвоздки. В остальном никаких сложностей в нашей поездке не было.
Каковы главные преимущества и неудобства путешествия на электрокаре?
В нашем случае самый большой плюс - это быстрая бесплатная зарядка по всей Европе. А также достаточное место в самой машине, поскольку у электрокара нет типичного мотора, у него два огромных багажных отделения, как спереди, так и сзади. Автомобиль Tesla также имеет надувной спальный матрас и "режим кемпинга", позволяющий воздуху постоянно циркулировать внутри авто. Поэтому нам не нужно было брать с собой палатку или тратиться на отели - две недели мы в основном ночевали только в машине. В нашем случае особых неудобств не было, но, как я уже упоминал, отправляясь в такую поездку на электромобиле другой марки, допускаю, что затруднением может стать доступ к зарядным станциям, несмотря даже на их большое количество в Европе.
По вашему, в Латвии в настоящее время достаточно широкая сеть зарядных станций, чтобы можно было свободно передвигаться на электрокаре?
Покрытие зарядными станциями в Латвии хорошее, но точно не отличное - электромобили определенно подходят для людей, которые живут в больших городах, но не в многоэтажках, потому что возможности зарядки пока ограничены. Все развивается, но проблемы еще есть. Мы все еще ждем, когда в Риге наконец откроется обещанная в этом году зарядная станция Tesla.
Какова ситуация в этом отношении в Европе? Какие страны наиболее дружелюбны для путешествий?
Владельцы электрокаров могут без забот отправиться в страны Центральной и Северной Европы: Германию, Францию, Нидерланды, Швейцарию, Италию, Испанию, Данию, Финляндию, Норвегию и др.
Видео: Путешествие по Барселоне на канале Ceļo ar Ediju (на латышском языке)
Случалось ли вам не добраться до места назначения из-за разрядившейся батареи?
Нет, у нас такого никогда не было, но допускаю, что такая проблема может случиться, если в машине маленький аккумулятор. Такое электроавто я бы не рекомендовал покупать. На мой взгляд, на одном заряде должно быть возможно проехать не менее 250 километров. В большинстве случаев расстояние планируемого маршрута уже известно, поэтому такой ситуации можно избежать.
Сталкивались ли вы с неожиданностями или курьезными ситуациями во время путешествия на электромобиле?
Сюрпризов особо не было, но могу упомянуть полезный в поездках "лайфхак": время зарядки автомобиля на зарядных станциях мы использовали, чтобы поспать. Так, дважды зарядив машину за ночь, вздремнув и поехав дальше, к утру мы уже были в новой стране или городе. Так за две недели нам удалось объехать большую часть Европы.
Вы уже опробовали свою машину в зимних условиях?
Мы еще не успели попробовать, на что способна наша машина зимой, но планируем отправиться в путешествие по Лапландии.
Какие самые распространенные мифы об электромобилях? Они соответствуют истине?
Большинство людей боятся покупать электромобиль, опасаясь, что на нем далеко не уедешь. При этом миф верен только для автомобилей с маленькими аккумуляторами. В настоящее время на рынке представлено множество различных моделей с аккумуляторами разной мощности. Выбирайте тот, который сможет проехать на одном заряде не менее 300 километров, и вам не придется ни о чем беспокоиться - электромобиль вас не разочарует.
Что бы вы порекомендовали тем, кто все еще раздумывает над покупкой электромобиля?
Я бы однозначно рекомендовал в первую очередь посмотреть, насколько емкий в автомобиле аккумулятор и какое расстояние он сможет проехать на одном заряде (не менее 300 км). Во-вторых, узнайте, насколько близко находятся зарядные станции. В-третьих, я определенно рекомендую рассмотреть возможность покупки Tesla, поскольку они все-таки являются пионерами электрокаров.
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Статья создана совместно с Luminor.
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