Ушел из жизни латвийский сценограф Андрис Фрейбергс

Сценограф, почетный профессор Латвийской академии художеств и многолетний главный сценограф Латвийской национальной оперы Андрис Фрейбергс создал сценографии для более чем 200 постановок как в опере, так и в театрах Латвии и других стран мира.

Андрис Фрейбергс родился 24 октября 1938 года под Скрундой. Окончил начальную школу в Скрунде (1952), Рижскую среднюю школу прикладного искусства (1957), отделение живописи Латвийской государственной академии художеств (1965). Дебютировал в Драматическом (ныне Национальном) театре в 1965 году дипломной работой.

С 1965 по 1973 год Фрейбергс был художником-постановщиком в Рижском театре драмы, с 1973 по 1992 год - главным художником Молодежного театра, а с 1992 по 2010 год - главным художником Латвийской Национальной оперы.

Преподаватель Латвийской академии художеств с 1971 года, заведующий кафедрой сценографии Латвийской академии художеств с 1994 года. Почетный профессор Латвийской академии художеств с 2010 года.

Латвийская школа сценографии полностью связана с именем Андриса Фрейбергса с 1994 года, когда он основал самостоятельную кафедру сценографии в Латвийской академии художеств.

В качестве профессора Андрис Фрейбергс воспитал несколько поколений сценографов.

Андрис Фрейбергс был отмечен рядом наград. Сценограф был обладателем ордена Трех звезд, получил награду Пражской квадриеннале и другие.