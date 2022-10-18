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Компания бюджетного каршеринга электрокаров снижает зону покрытия в Риге

rus.tvnet.lv
Компания бюджетного каршеринга электрокаров снижает зону покрытия в Риге
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Каршеринг автомобилей Fiqsy
Каршеринг автомобилей Fiqsy Фото: Ieva Leiniša/LETA

Бюджетный каршеринг автомобилей Fiqsy с понедельника, 17 октября, снижает зону покрытия в Риге - теперь автомобили предприятия можно будет парковать в центре латвийской столицы и еще в нескольких местах. Соответственно, больше нельзя взять автомобиль в аренду и оставить его, например, у дома в спальном районе.

"Сообщаем, что с понедельника, 17.10.23, мы меняем территорию зеленой зоны Fiqsy в Риге. Чтобы продолжать обеспечивать доступность электроавтомобилей именно в центре Риги, где у электрокаров наибольшие преимущества - возможность ездить по полосам общественного транспорта и бесплатно парковаться на стоянках RS, - в дальнейшем сконцентрируемся на зеленых зонах в центре Риги, в аэропорту, торговых центрах Olimpija и Akropole, а также на Новой Тейке", - сообщила компания в Facebook.

В комментариях к посту пользователи уже раскритиковали компанию, отметив, что теперь вообще нет смысла пользоваться сервисом, чтобы попасть, например, в Пардаугаву.

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