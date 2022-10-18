Компания бюджетного каршеринга электрокаров снижает зону покрытия в Риге

"Сообщаем, что с понедельника, 17.10.23, мы меняем территорию зеленой зоны Fiqsy в Риге. Чтобы продолжать обеспечивать доступность электроавтомобилей именно в центре Риги, где у электрокаров наибольшие преимущества - возможность ездить по полосам общественного транспорта и бесплатно парковаться на стоянках RS, - в дальнейшем сконцентрируемся на зеленых зонах в центре Риги, в аэропорту, торговых центрах Olimpija и Akropole, а также на Новой Тейке", - сообщила компания в Facebook.