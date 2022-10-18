Бюджетный каршеринг автомобилей Fiqsy с понедельника, 17 октября, снижает зону покрытия в Риге - теперь автомобили предприятия можно будет парковать в центре латвийской столицы и еще в нескольких местах. Соответственно, больше нельзя взять автомобиль в аренду и оставить его, например, у дома в спальном районе.
Компания бюджетного каршеринга электрокаров снижает зону покрытия в Риге
Компания бюджетного каршеринга электрокаров снижает зону покрытия в Риге
"Сообщаем, что с понедельника, 17.10.23, мы меняем территорию зеленой зоны Fiqsy в Риге. Чтобы продолжать обеспечивать доступность электроавтомобилей именно в центре Риги, где у электрокаров наибольшие преимущества - возможность ездить по полосам общественного транспорта и бесплатно парковаться на стоянках RS, - в дальнейшем сконцентрируемся на зеленых зонах в центре Риги, в аэропорту, торговых центрах Olimpija и Akropole, а также на Новой Тейке", - сообщила компания в Facebook.
В комментариях к посту пользователи уже раскритиковали компанию, отметив, что теперь вообще нет смысла пользоваться сервисом, чтобы попасть, например, в Пардаугаву.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова