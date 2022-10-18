Во вторник правительство уточнило распределение средств, выделенных на строительство Лиепайской тюрьмы, по годам, а также приняло необходимые решения, чтобы иметь возможность начать строительство новой тюрьмы.
Установлен лимит расходов для строительства Лиепайской тюрьмы: 175 млн евро
Правительство ожидает, что общее финансирование на 2022-2026 годы не превысит 175 643 319 евро.
Правительство разрешило Министерству юстиции взять на себя долгосрочные обязательства государственного бюджета на строительство новой тюрьмы в период с 2023 по 2026 год в размере 164 835 668 евро.
В следующем году запланировано 20,7 млн евро, в 2024-м – 75,3 млн евро, в 2025-м – 39,6 млн евро, в 2026-м – 29 млн евро.
Также разрешено использовать на строительство тюрьмы средства для развития тюремной инфраструктуры, заложенные в основной капитал ГАО Tiesu namu aģentūra ("Агентство судебных зданий") в размере почти 11 миллионов евро.
Галерея: Визуализации новой Лиепайской тюрьмы
Уже сообщалось, что победителем конкурса на строительство новой Лиепайской тюрьмы стало ООО Citrus Solutions, которое предложило построить ее за 128 845 529 евро без НДС.
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