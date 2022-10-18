На прошлой неделе в Вильнюсе произошла довольно зрелищная погоня. Впрочем, бегство от полиции закончилось для агрессивного водителя тяжелой аварией, сообщает полиция Литвы.
Видео ⟩ Погоня в Вильнюсе: водитель пытался сбежать от полиции, но потерпел фиаско
Инцидент произошел 13 октября в 8:20. Жители сообщили о подозрительно опасно едущем автомобиле Seat и о том, что водитель может управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения.
На место происшествия прибыли литовские полицейские, который призвали водителя Seat остановиться. Заметив полицию, водитель проигнорировал призывы и начал бегство, многократно нарушив правила дорожного движения.
Мужчина увеличил скорость и дважды подрезал других участников дорожного движения. В конце концов водитель резко пересек несколько полос и, съезжая с моста, врезался в другую машину, после чего автомобиль протаранил столб освещения.
На место происшествия прибыли медики, которые констатировали у водителя Seat легкие травмы. Он категорически отказался проходить проверку на алкоголь.
Начат досудебное расследование, которое должно подтвердить, что водитель управлял автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.
Согласно информации полиции, мужчина еще в 2019 году был лишен прав за идентичные нарушения.
Видео: Побег пьяного водителя от полиции
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