Видео ⟩ Погоня в Вильнюсе: водитель пытался сбежать от полиции, но потерпел фиаско

Инцидент произошел 13 октября в 8:20. Жители сообщили о подозрительно опасно едущем автомобиле Seat и о том, что водитель может управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли литовские полицейские, который призвали водителя Seat остановиться. Заметив полицию, водитель проигнорировал призывы и начал бегство, многократно нарушив правила дорожного движения.

Мужчина увеличил скорость и дважды подрезал других участников дорожного движения. В конце концов водитель резко пересек несколько полос и, съезжая с моста, врезался в другую машину, после чего автомобиль протаранил столб освещения.

На место происшествия прибыли медики, которые констатировали у водителя Seat легкие травмы. Он категорически отказался проходить проверку на алкоголь.

Начат досудебное расследование, которое должно подтвердить, что водитель управлял автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.

Согласно информации полиции, мужчина еще в 2019 году был лишен прав за идентичные нарушения.

Видео: Побег пьяного водителя от полиции