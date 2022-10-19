Сколько зарабатывают Земфира и Слепаков, покинув Россию

Сообщается, что сейчас Семен Слепаков за свое выступление просит около 2,5 млн рублей (40 тыс. евро). Ранее в России цена за его выступление варьировалась в диапазоне 4-4,5 миллиона рублей (66-74,5 тыс. евро).

Таким образом, заработок комика за концерт сократился в два раза.

Кроме гонорара, артист просит обеспечить охранника и водителя, которые не знают русского языка.

В списке требований звезды также указаны оплата перелета бизнес-классом, авто представительского класса и выплата по 100 евро суточных для команды.

При этом приехать артист готов в любую страну, кроме России. Ранее RUS TVNET писал о том, что Семен Слепаков эмигрировал в Израиль.

Хотя Земфира последние годы практически не вела концертную деятельность в России, ее редкие концерты или корпоративы неизменно вызывали аншлаг у публики.

StarHit.ru со ссылкой на российские СМИ посчитал, что за концерт в голландской Гааге Земфира заработает около 170 тысяч евро (примерно 10 млн руб.), а за выступление в городке Оффенбах-на-Майне 21 октября выручка может составить примерно 13 млн рублей.

При этом билеты на концерты Земфиры разбирают очень быстро.

Напомним, недавно Земфира дала концерт в Израиле, который посетила Алла Пугачева. После концерта певицы сделали совместное фото и обменялись комплиментами.