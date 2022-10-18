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Шлесерс возглавит фракцию ЛПМ в Сейме

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Шлесерс возглавит фракцию ЛПМ в Сейме
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Кандидат на должность премьер-министра от партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс
Кандидат на должность премьер-министра от партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс Фото: Edijs Pālens/LETA

Айнар Шлесерс возглавит фракцию партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) в 14-м Сейме, рассказала журналистам во вторник, 18 октября, о планируемом решении, которое будет принято после созыва новоизбранного Сейма член ЛПМ следующего парламентского созыва Линда Лиепиня.

Ожидается, что Лиепиня и Кристап Криштопанс будут избраны заместителями председателя фракции.

В 14-м Сейме у ЛПМ будет девять мандатов.

В 14-й Сейм от партии были избраны Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Кристап Криштопанс, Линда Лиепиня, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича и Эдмунд Зивтиньш.

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