Айнар Шлесерс возглавит фракцию партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) в 14-м Сейме, рассказала журналистам во вторник, 18 октября, о планируемом решении, которое будет принято после созыва новоизбранного Сейма член ЛПМ следующего парламентского созыва Линда Лиепиня.
Шлесерс возглавит фракцию ЛПМ в Сейме
Шлесерс возглавит фракцию ЛПМ в Сейме
Ожидается, что Лиепиня и Кристап Криштопанс будут избраны заместителями председателя фракции.
В 14-м Сейме у ЛПМ будет девять мандатов.
В 14-й Сейм от партии были избраны Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Кристап Криштопанс, Линда Лиепиня, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича и Эдмунд Зивтиньш.
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