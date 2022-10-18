Шлесерс возглавит фракцию ЛПМ в Сейме

Ожидается, что Лиепиня и Кристап Криштопанс будут избраны заместителями председателя фракции.

В 14-м Сейме у ЛПМ будет девять мандатов.

В 14-й Сейм от партии были избраны Айнар и Ричард Шлесерсы, Марцис Енцитис, Олег Буров, Кристап Криштопанс, Линда Лиепиня, Вилис Криштопанс, Рамона Петравича и Эдмунд Зивтиньш.