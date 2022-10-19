Вслед за Курилами: Украина объявила Чечню оккупированной территорией

В пояснительной записке к постановлению утверждается, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила независимость под названием Ичкерии, но Россия препятствовала этому, что нарушает "принцип равноправия и самоопределения народов", закрепленный в уставе ООН.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил: "Как председатель межфракционного объединения "За свободный Кавказ" считаю, что это крайне важное решение. Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев... Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна быть свободной".

Ранее Гончаренко вместе депутатом Мусой Магомедовым внес на рассмотрение законопроект о признании суверенитета Ичкерии, однако этот документ депутаты еще не рассматривали. Поэтому нельзя говорить, что Верховная Рада признала суверенитет Ичкерии (или Чечни).

Напомню, что в начале месяца Владимир Зеленский подписал указ, в котором назвал Курильские острова территориями Японии, "которые продолжают находиться под оккупацией РФ".

Зеленский назвал принятое решение "справедливым, юридически безупречным, историческим".

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова после Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда стороны заключат мирный договор.