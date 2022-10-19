Актер Яков Рафальсон станет ведущим кулинарного шоу

Это будет не просто очередное кулинарное шоу. Еда, конечно, будет готовиться, ​​и каждый сможет попробовать новый рецепт, но это будет только повод - повод для вечеринки, шуток, сумасшедших событий в хорошей компании. В отличие от того, что вы видели в других шоу,

оценивать будут не приготовленную еду, а гостеприимство, привлекательность, умение поддержать беседу и удивить гостей.

Главная задача всех участников - стать "Гвоздем программы" каждого вечера.

"Вечер со вкусом" - это обычные люди, не звезды и не актеры, некоторые более известны, некоторые - менее. Но мы всегда будем наблюдать настоящие эмоции, настоящую готовку, настоящую реальность. Естественно, хозяева каждый раз, когда приходят гости, хотят их удивить. Поэтому часто будут случаться сюрпризы и неожиданности, иногда приятные, иногда просто смешные", - рассказывает Яков Рафальсон о новом эксклюзивном шоу, сделанном в Латвии.

В течение дня участники обсудят с Рафальсоном меню на вечер, расскажут о жизни, приключениях, увлечениях, а также с их разрешения мы заглянем в дом каждого и узнаем больше о том, что особенно важное для них там можно найти. Яков как сможет поможет участникам в приготовлении обеда и, конечно же, поддержит веселую атмосферу соответствующим случаю анекдотом.

Каждый вечер участники выскажут свое мнение о гостеприимстве, приготовленной еде и рассудят, достоин ли участник звания "Гвоздь программы", и если да, то сколько гвоздей бы ему дали - один или пять?

С 24 октября готовь вкусные ужины вместе с известными людьми с понедельника по четверг в 20:00 на канале TV3 Plus.