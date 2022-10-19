Берлускони: Путин назвал меня первым из пяти своих друзей и прислал 20 бутылок водки

"Российские министры, уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - такую аудиозапись со словами Берлускони обнародовало агентство LaPresse.

Берлускони рассказал о том, как они с Путиным поздравили друг друга с днем рождения.

"Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком - в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей", - сказал Берлускони.

После обнародования аудиозаписи партия "Вперед, Италия" отвергла утверждения, что Берлускони восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни заявил, что история с бутылками произошла в 2008 году.