Лидер партии "Вперед, Италия" и экс-премьер страны Сильвио Берлускони на закрытой встрече с новоизбранными депутатами партии якобы рассказал, что "восстановил отношения" с президентом России Владимиром Путиным.
Берлускони: Путин назвал меня первым из пяти своих друзей и прислал 20 бутылок водки
"Российские министры, уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - такую аудиозапись со словами Берлускони обнародовало агентство LaPresse.
Берлускони рассказал о том, как они с Путиным поздравили друг друга с днем рождения.
"Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком - в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей", - сказал Берлускони.
После обнародования аудиозаписи партия "Вперед, Италия" отвергла утверждения, что Берлускони восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни заявил, что история с бутылками произошла в 2008 году.
В опубликованной аудиозаписи, впрочем, нет никаких указаний на то, что это произошло в 2008 году.
Сам Берлускони также отрицает содержание записи.
"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю..." - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник.
Напомним, что Берлускони заявлял, что Европе надо убедить Украину принять российские требования.
При этом Берлускони, который приезжал в оккупированный Россией Крым, критиковал Путина за войну против Украины.
"Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром. Я познакомился с ним 20 лет назад, и он мне всегда казался человеком демократии и мира", - около месяца назад сказал Берлускони.
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