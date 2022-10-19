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Берлускони: Путин назвал меня первым из пяти своих друзей и прислал 20 бутылок водки

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Берлускони: Путин назвал меня первым из пяти своих друзей и прислал 20 бутылок водки
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Лидер партии "Вперед, Италия" и экс-премьер страны Сильвио Берлускони на закрытой встрече с новоизбранными депутатами партии якобы рассказал, что "восстановил отношения" с президентом России Владимиром Путиным.

"Российские министры, уже неоднократно говорили, что мы воюем с ними, потому что поставляем оружие и финансы в Украину. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если оно попадет в прессу, то это будет катастрофа, но я очень, очень, очень переживаю. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным", - такую аудиозапись со словами Берлускони обнародовало агентство LaPresse.

Берлускони рассказал о том, как они с Путиным поздравили друг друга с днем рождения.

"Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком - в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей", - сказал Берлускони.

После обнародования аудиозаписи партия "Вперед, Италия" отвергла утверждения, что Берлускони восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни заявил, что история с бутылками произошла в 2008 году.

В опубликованной аудиозаписи, впрочем, нет никаких указаний на то, что это произошло в 2008 году.

Сам Берлускони также отрицает содержание записи.

"Восстановил отношения с Путиным? Нет, я рассказал маленькую историю..." - ответил он журналистам на выходе из парламента во вторник.

Напомним, что Берлускони заявлял, что Европе надо убедить Украину принять российские требования.

При этом Берлускони, который приезжал в оккупированный Россией Крым, критиковал Путина за войну против Украины.

"Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром. Я познакомился с ним 20 лет назад, и он мне всегда казался человеком демократии и мира", - около месяца назад сказал Берлускони.

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