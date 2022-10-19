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Видео ⟩ Наша страна - лидер по помощи Украине. Зачем Латвии это нужно? Мнение экспертов

Анастасия Федорова Chayka.lv
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Наша страна - лидер по помощи Украине. Зачем Латвии это нужно? Мнение экспертов
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Президент Латвии Эгилс Левитс и президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Латвии Эгилс Левитс и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Коллаж: Chayka.lv (в основе коллажа фото Канцелярии президента Латвии)

Министр иностранных дел Латвии 12 октября, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики сообщил на своей странице в Twitter, что наша страна является лидером по помощи Украине в войне с Россией относительно валового внутреннего продукта (ВВП).

С 24 января по 3 октября этого года Латвия пожертвовала Украине 0,9% от ВВП, то есть — 314 миллионов евро, пишет Chayka.lv.

Почему Латвия, имея массу экономических проблем, считает приоритетной помощь Украине? Можем ли мы оказывать её в таких масштабах без существенного ущерба себе? Окупится ли это в будущем и каким образом? Об этом мы поговорили с экспертами - экономистом банка SEB - Дайнисом Гашпуйтисом и политологами Филиппом Раевским и Кристианом Розенвалдсом. Посмотрите!

00:00 Латвия — мировой лидер по помощи Украине

01:15 Комментарий экономиста банка SEB — Д.Гашпуйтиса

09:25 Комментарий политолога — Ф.Раевского

15:03 Комментарий политолога — К.Розенвалдса

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