Видео ⟩ Наша страна - лидер по помощи Украине. Зачем Латвии это нужно? Мнение экспертов

С 24 января по 3 октября этого года Латвия пожертвовала Украине 0,9% от ВВП, то есть — 314 миллионов евро, пишет Chayka.lv .

Почему Латвия, имея массу экономических проблем, считает приоритетной помощь Украине? Можем ли мы оказывать её в таких масштабах без существенного ущерба себе? Окупится ли это в будущем и каким образом? Об этом мы поговорили с экспертами - экономистом банка SEB - Дайнисом Гашпуйтисом и политологами Филиппом Раевским и Кристианом Розенвалдсом. Посмотрите!