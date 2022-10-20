Российский актер Павел Прилучный дал показания по уголовному делу, в котором он проходит в качестве потерпевшего, пишет Thevoicemag.ru.
У меня 4 перелома черепа: Павел Прилучный о жестоком избиении
34-летний актер Павел Прилучный рассказал о драке, которая произошла на съемках новой части "Мажора" осенью 2020 года. Тогда его в калининградском ночном клубе избил бизнесмен Владимир Семенов. Артист заверил, что у него не было конфликтов с обвиняемым, поэтому он не понимает, почему тот напал.
Ранее актриса Агата Муцениеце при разводе с Прилучным заявила, что он злоупотреблял алкоголем и избивал ее. В суде Павел ответил, употреблял ли он перед дракой какие-то спиртные или энергетические напитки.
"Нет, я был трезв", - сказал он.
Павел Прилучный объяснил, что не был готов к нападению, поскольку на него набросились сзади. Павел рассказал о полученных травмах: "Первый удар был со спины, в затылок. Я упал. Дальше уже было нанесено порядка 10 ударов, я так понимаю, в лицо. После чего мне были наложены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа".
Напомним, в ноябре 2020 года появились сообщения о том, что Павла Прилучного избили в Калининграде. В конце декабря 2021 года Павел подал иск в суд, обвинив оппонента в избиении.
Обидчиком выступил бизнесмен Владимир Семенов. Предприниматель рассказал журналистам, что они встретились с Прилучным в клубе, где начали обсуждать свои достижения в боксе. После они захотели выяснить, кто из них сильнее, и назначили бой через несколько дней.
Издание "Вокруг-ТВ" передает слова Семенова, который рассказал, что Павел Прилучный пришел в клуб в нетрезвом состоянии. Предприниматель пригласил его к себе за столик. Актер возмутился, что владелец отказался отключить систему видеонаблюдения, и покинул место с приятелями. Павел стал активно настаивать на том, чтобы Семенов устроил с ним спарринг. По версии обвиняемого, Прилучный снял футболку и начал прыгать перед ним, имитируя удары. Один из них пришелся в плечо бизнесмена, после чего тот ответил актеру, но не рассчитал силу: Павел упал и сильно ударился. Предприниматель предложил ему вызвать скорую помощь, однако артист отказался.
Якобы именно после этого договорного боя Прилучный получил серьезные травмы. У артиста диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Из-за этого Павлу пришлось отложить съемки в нескольких запланированных проектах, что сказалось на его финансовом состоянии.
В конце января состоялось первое заседание по делу об избиении Павла Прилучного. В ходе слушания было предъявлено обвинение предпринимателю Владимиру Семенову. Отмечалось, что он совершил преступление умышленно. Сам актер в суде не присутствовал. Его адвокат подал ходатайство о проведении заседания без него.
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