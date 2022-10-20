Следующая пандемия вскоре может прийти из Арктики

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ученые проанализировали почву и осадочные породы озера Хейзен. Это самое большое озеро на севере за полярным кругом. Путем секвенирования ДНК и РНК, обнаруженных в почве и осадочных породах, ученые стремились идентифицировать вирусы, существующие в окружающей среде.

С помощью алгоритма ученым удалось выяснить, каков риск распространения и попадания вирусов к людям.

"Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это из-за изменения климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий", - говорится в исследовании.

Предыдущие исследования также показали, что в результате таяния ледников могут выделяться различные патогены, паразиты и вирусы, которые в конечном итоге могут оказаться среди животных и людей. Вот почему сейчас самое время понять связь между изменениями окружающей среды, вызванными изменением климата, и появлением новых болезней.