Эксперты: Россия готовится уйти из Херсона

Эксперты аналитического центра вспоминают слова командующего российскими оккупационными войсками Сергея Суровикина о том, что российское руководство должно принять "непростые решения" в отношении Херсонщины, а также слова назначенного оккупантами губернатора Владимира Сальдо про "эвакуацию".

"Заявления Суровикина и Сальдо кажутся попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, что передаст город Херсон и другие важные территории Херсонщины защитникам Украины, осуществляющим контрнаступательные операции на юге", - поясняют представители ISW.

Аналитики также отмечают, что русские создают информационные условия для совершения атаки на Каховскую ГЭС под чужим флагом.

"Русские могут полагать, что взрыв дамбы может прикрыть их отход на правый берег Днепра и предотвратить или задержать переправу украинцев через реку", - допускают эксперты аналитического центра.

"Кремль может попытаться использовать такую ​​атаку под чужим флагом, чтобы затмить известие о третьем позорном отступлении российских войск - на этот раз из Херсона", - поясняют эксперты.

С выводами IWS согласна и британская разведка

Авторы последнего доклада британской разведки признают заявление Суровикина "совершенно необычным". "Вероятно, это свидетельствует о том, что российские власти всерьез рассматривают возможность вывода значительной части своих войск из района западнее Днепра", - говорится в сообщении.

По словам авторов доклада, главная задача - переправиться через Днепр. При значительном повреждении всех мостов Россия, вероятно, в значительной степени будет полагаться на временный понтонный мост, построенный недалеко от Херсона, а также на понтонные переправы, которые продолжают функционировать в нескольких местах.

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