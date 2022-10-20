Азартные игры: быть или не быть? Решать будет самоуправление

Соответствующее предложение включено в норму, которая предусматривает, что дума вправе решать любой вопрос, входящий в компетенцию самоуправления.

Теперь в законе будет указано, что только дума может принимать решение о том, разрешить или запретить игорный бизнес на административной территории самоуправления.

В результате расширены права самоуправлений, ранее установленные законом об азартных играх и лотереях, согласно которым самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, где организация азартных игр запрещена.

Как сообщалось, сегодня Сейм повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях в соответствии с предложением президента Эгила Левитса о внесении в него улучшений, касающиеся советов жителей.

Закон вступит в силу 1 января 2023 года.